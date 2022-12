Adventsmarkt lockt die Nesselwanger in Scharen an

Von: Herbert Hoellisch

Zahlreiche Nesselwanger lassen sich den Besuch des Adventsmarkts nach zwei Jahren Pause nicht nehmen. © Herbert Hoellisch

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand jetzt wieder der Nesselwanger Adventsmarkt statt. Was den Besuchern so alles geboten wurde.

Nesselwang - „Es gibt hier nur Sachen aus Nesselwang oder der näheren Umgebung“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) anlässlich seiner Eröffnungsansprache zum Nesselwanger Adventsmarkt im Schulhof. „Es ist vielleicht auch für uns Männer von Vorteil, wenn wir hier schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden“, so der Rathauschef schmunzelnd weiter.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause fand jetzt wieder ein Adventsmarkt im Schulhof statt. Joas dankte dem Organisationsteam um Christian Egger, Christian Renz und Sarah Endres vom Verkehrsverein Nesselwang für ihren Einsatz. Eröffnet wurde der Adventsmarkt vom Schulchor der Nesselwanger Schule. Für die weitere musikalische Umrahmung sorgten die „Glühwein-Combo“ - die Bläsergruppe der „Harmoniemusik“ Nesselwang -, die Nesselholzer Jungmusikanten unter der Leitung von Fabian Schnalke, der Teeniechor sowie die Jodlergruppe des Trachtenvereins und die Alphornbläser.

An 14 Ständen boten die Aussteller Handwerklich gemachtes, Glasschmuck, Krippenzubehör aber auch Glühwein und Punsch sowie Waffeln sowie weitere Leckereien an.

Bereits am frühen Nachmittag waren zahlreiche Nesselwanger, aber auch Gäste in den Schulhof gekommen und verfolgten das Rahmenprogramm. „Die Leute haben was nachzuholen und sind froh, dass sie wieder dürfen und können“, so eine Besucherin des Adventsmarktes an einem der Stände.

Ein Teil des Erlöses wird wieder für einen guten Zweck gespendet. Dieses Jahr geht es an KIM - Kinder im Markt, den Nachfolgeverein des bisherigen Fördervereins des Kindergarten Sankt Andreas sowie an die Tafeln.