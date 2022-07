Ärger mit den Behörden: SUP-Verleih am Forggensee darf seinen Getränkewagen nicht aufstellen

Von: Katharina Knoll

Anja Wiegland und Othmar Schluttenhofer an ihrer SUP-Verleih- und Verkaufsstation in der Brunnener Bucht am Forggensee. © Katharina Knoll

Schwangau – Othmar Schluttenhofer und Anja Wiegland, Betreiber eines Schwangauer SUP-Verleihs, haben Ärger mit dem Landratsamt. Die beiden wissen nicht mehr weiter.

Othmar Schluttenhofer und Anja Wiegland wissen nicht mehr weiter. Seit fünf Jahren betreiben sie eine SUP-Verleih- und -Verkaufsstation am Forggensee. Nach heißen Stunden auf dem See konnten sich ihre Gäste hier bisher auch mit einem Getränk oder Eis abkühlen – doch die Behörden machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.



Während drei Jugendliche mit ihren SUPs auf Deutschlands größten Stausee hinauspaddeln, erkundigt sich eine Urlauberin bei Anja Wiegland nach Unterrichtsstunden für ihre sechsjährige Stieftochter: Das Geschäft scheint an diesem sonnigen und warmen Sommertag gut am „SUP Forggensee“ in der Brunnener Bucht zu laufen. Doch etwas trübt die Freunde der beiden Betreiber: Der Ärger mit den Behörden wegen ihres Getränkewagens.



Der fing im August 2021 an, als die Wasserschutzpolizei mit ihrem Motorboot in der Bucht anlegte und ihren Betrieb kontrollierte. Die beiden Schwangauer waren überzeugt, alle notwendigen Genehmigungen dafür zu besitzen. Doch dann kam die böse Überraschung: Für ihren ein mal zwei Meter großen Getränkewagen fehlte die Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde. Die wäre aber nötig gewesen, da der Anhänger im Landschaftsschutzgebiet steht. Und dort ist es aufgrund der Schutzgebietsverordnung grundsätzlich nicht zulässig, einen Verkaufswagen aufzustellen, heißt es von Seiten des Landratsamtes Ostallgäu.



Für uns war klar, dass, wenn man ein Gewerbe anmeldet und der Antrag unterschrieben zurückkommt, das Gewerbe auch angemeldet ist

„Das wussten wir nicht“, sagt Schluttenhofer. „Wir dachten, wir haben alles.“ Schließlich habe er eine Genehmigung vom Grundstückseigentümer, dem Freistaat Bayern, eingeholt und das Gewerbe bei der Gemeinde Schwangau angemeldet. „Für uns war klar, dass, wenn man ein Gewerbe anmeldet und der Antrag unterschrieben zurückkommt, das Gewerbe auch angemeldet ist.“



Für diesen Getränkeanhänger müssten Wiegland und Schluttenhofer nun einen Bauantrag stellen. © privat

„Wir versuchen nun eine Lösung zu finden“, so Schluttenhofer. Doch die ganze Thematik ist verzwickt. Denn für eine Erlaubnis vom Landratsamt müsste er für seinen Getränkewagen einen Bauantrag bei der Gemeinde Schwangau einreichen. Dann würden die Behörden neben der baurechtlichen Zulässigkeit auch über eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung entscheiden, erklärt das Landratsamt auf Nachfrage des Kreisbote. Als Maßstab dient dabei der Schutzzweck der Verordnung. So dürfen unter anderem Verlandungszonen an Seen und auch Biotope nicht beeinträchtigt werden. Auch soll die Landschaft als Erholungsraum für die Allgemeinheit bewahrt werden.



Gegenüber Schluttenhofer habe die Untere Naturschutzbehörde aber bereits durchklingen lassen, dass sie den Bauantrag ablehnen werde. Mit diesem Wissen im Hinterkopf trauen sich die beiden Schwangauer nicht mehr wirklich aktiv zu werden. „Wir wissen wirklich nicht mehr weiter“, fügt Wiegland hinzu.



Für beide ist die Argumentation der Kreisbehörde völlig unverständlich. Mit dem gut frequentierten Radweg, der direkt an der Bucht entlang verläuft, sowie dem Segelclub Brunnen Forggensee und dem Fischereiclub in unmittelbarer Nähe ist für sie das Areal alles andere als ein beruhigter Bereich. Auch halten sie es für keinen Außenbereich mehr, seit das Gelände mit einer Brücke über die Mühlberger Ach mit Brunnen verbunden und der Badeplatz umstrukturiert wurde. Daneben ist auch der Campingplatz Brunnen nicht weit entfernt.



Versorgung sichern

Ganz abgesehen davon, dass es sich nur um einen kleinen Anhänger handelt, auf dem gerade einmal zwei Kühlschränke und eine Gefriertruhe Platz finden, nehmen Schluttenhofer und Wiegland auch alles wieder mit, wenn sie nach einem langen Arbeitstag nach Hause gehen. „Wenn wir abends wegfahren, ist nichts mehr da“, erklärt der SUP-Verleiher. „Wir haben das extra mobil gemacht, damit wir nichts kaputt machen.“



„Das ist kein Biergarten. Es ist nicht so, dass wir das große Geld verdienen. Es geht um die Versorgung“, fügt Schluttenhofer hinzu. Wenn seine Kunden zwei Stunden über den See paddeln, seien die meisten dehydriert. Auch nach einer Yoga-Einheit auf dem SUP haben viele Durst. Wer nicht selbst etwas mitbringt, den schicken die beiden Schwangauer jetzt zum nächsten Supermarkt. Doch der ist fast 30 Minuten zu Fuß entfernt.



Um doch noch etwas zu bewegen, sammeln Schluttenhofer und Wiegland Unterschriften. Ca. 300 sind bereits zusammengekommen. Auch an die Schwangauer Gemeindeverwaltung haben sie sich gewandt. Doch der sind die Hände gebunden – auch wenn sie die Betreiber nach Kräften unterstützt, wie Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) auf Nachfrage des Kreisbote erklärt.



Gemeinde ist dafür

„Nach unserer Auffassung kann und sollte dem Betreiber der Getränkeanhänger erlaubt werden“, bezieht der Schwangauer Rathauschef Stellung. „Wir sehen an diesem Standort keine Störung von Fauna und Flora. Auch der Landschaftsschutz wird durch den Verkauf nach unserem Ermessen nicht beeinträchtigt.“ Denn das Areal werde bereits zum Baden und für den Wassersport genutzt. „Ein zusätzliches Problem mit dem Umweltschutz können wir daher nicht erkennen. Das gilt für uns auch für den Getränke-Anhänger“, so Rinke. „Wir halten den SUP-Verleih an diesem Standort am Forggensee für ein attraktives Freizeitangebot, das bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt ist.“