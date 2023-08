Aiwangers Flugblatt-Affäre: So äußern sich Politiker aus der Region

Von: Marco Tobisch, Matthias Matz, Felix Gattinger, Kai Lorenz

Wegen eines Flugblattes in der Kritik: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). © StMWi

Durch die „Flugblatt-Affäre“ gerät der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) unter Druck. Im Ostallgäu haben Politiker eine klare Meinung zu dem Fall.

Landkreis – Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger steht unter Beschuss, nachdem er von der Süddeutschen Zeitung (SZ) beschuldigt wurde, als Schüler 1987 ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Aiwanger weist die Vorwürfe zurück, bestätigt jedoch, dass das Flugblatt in seinem Schulranzen gefunden wurde und er dafür von der Schule bestraft worden sei. Mittlerweile hat sich sein ältere Bruder Helmut als Verfasser des Flugblatts bekannt und erklärt, dass das Pamphlet im Schulranzen seines Bruders gelandet sei, da dieser es eingesammelt habe, „um zu deeskalieren.“.

Am Dienstag haben sich die Koalitionspartner von CSU und Freien Wählern in München zu einem Sonderkoalitionsausschuss getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Anschließend äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder.



Das Flugblatt von damals sei „ekelhaft, widerlich und übelster Nazi-Jargon. An der Schreibweise merke man, dass das Flugblatt nicht nur ein dummer Jungen-Streich oder eine bloße Jugendsünde sei, so der Ministerpräsident. „Die Vorwürfe im Raum wiegen schwer und schädigen das Ansehen Bayerns und des Bayerischen Wirtschaftsministers“, sagte Söder.

Die Recherchen der SZ seien allerdings noch keine Belege. Deshalb sei es wichtig, Aiwanger die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Seine bisherigen Aussagen reichten für eine abschließende Bewertung und Klärung nicht aus. Daher solle Aiwanger 25 weitere Fragen schriftlich beantworten. Bis dahin wäre die Entlassung des Ministers ein „Übermaß“, betonte der Ministerpräsident. Und man müsse bedenken, dass die Sache über 30 Jahre her sei. Die Koalition mit den Freien Wählern will Söder indes fortsetzen, diese habe sich in der Vergangenheit bewährt.



Klare Haltungen

Ähnlich äußern sich die heimischen Landtagsabgeordneten. Bernhard Pohl (Freie Wähler) erklärte: „Ich war viele Jahre sein Stellvertreter als Fraktions­chef und Landesvorsitzender. Ihm Antisemitismus oder eine extremistische Gesinnung andichten zu wollen, ist geradezu absurd.“

Die SZ versuche hier mit einer „Verdachtsberichtserstattung“ über „einen damals 16 Jahre alten Schüler den stellvertretenden Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern und die Freien Wähler zu diskreditieren und das sechs Wochen vor der Landtagswahl“, poltert Pohl, der die Aiwanger-Affäre übrigens nicht als gefährdend für den laufenden Wahlkampf einstuft. „Die Reaktionen der Menschen an meinen Infoständen zeigen mir: Der Schuss geht nach hinten los!“



Angelika Schorer (CSU) gab derweil zu Protokoll: „Die Recherche der Süddeutschen Zeitung sowie die Antworten von Herrn Aiwanger reichen für eine abschließende Bewertung der Angelegenheit nicht aus.“ Deshalb begrüße sie die Söders Forderung nach einem Fragenkatalog, den Herrn Aiwanger nun schnellstmöglich beantworten müsse, so die Noch-Landtagsabgeordnete, die nicht mehr antritt.

„Eine Unverschämtheit“

Auch Susen Knabner, Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft Ostallgäu, äußerte sich. Die Rechtsanwältin, die Aiwanger eigenen Angaben zufolge seit zehn Jahren kennt, verurteilt den Inhalt zwar aufs Schärfste. „Juristisch ist damals wie heute von Hubert keine Straftat begangen worden. Die Süddeutsche versucht daraus ein Bild zu konstruieren, dass er bis heute ein Rechtsradikaler sei. Das ist – insbesondere vor dem wohl gewählten Zeitpunkt zu Beginn der heißen Wahlkampfphase – eine Unverschämtheit und Meinungsmache, kein Journalismus“, so Knabner.



Weil die Berichterstattung ausschließlich politisch motiviert sei, würden Landesvorstand, Fraktionsvorstand und Kabinettsmitglieder auch weiterhin hinter ihrem Vorsitzenden Aiwanger stehen. „Damit wird das Gedenken an die Judenverfolgung für politische Ziele instrumentalisiert. Das finde ich äußerst verwerflich“, meint Knabner abschließend.

„Ein integrer Mann“

Hinter Hubert Aiwanger steht auch der Hopferauer Bürgermeister Rudi Achatz von der Freien Wählergemeinschaft. „Aiwanger ist für mich ein integrer Mann“, sagte er. Niemand wisse genau, was vor über 35 Jahren genau geschehen sei. „Das ist Wahlkampf von einer Gegenpartei, die ihn verunglimpfen will“, ist er überzeugt. Die jetzt erhobenen Vorwürfe sind für ihn üble Nachrede, die strafrechtlich verfolgt werden sollten. „Für mich ist das alles haltlos!“, so Achatz abschließend.



Für Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) hat die Affäre ebenfalls einen faden Beigeschmack. „Was wir von Antisemitismus zu halten haben wissen wir alle“, sagte er. Im Falle Aiwanger kenne er aber die tatsächliche Hintergründe nicht. „Und wenn so etwas nach über 30 Jahren jetzt so kurz vor der Wahl ums Eck kommt, tue ich mir schwer“, erklärte er.

Aiwanger habe jedenfalls jahrzehntelang gute politische Arbeit geleistet. Daher frage er sich unabhängig von den Vorwürfen und Parteizugehörigkeiten, welche Auswirkungen die Affäre auf die zukünftige Politik haben könnte. „Welcher Mensch tut sich das bei solchen Umständen an, noch in die Politik zu gehen?“. (von Marco Tobisch, Felix Gattinger, Matthias Matz und Kai Lorenz)