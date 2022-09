Alexandra und Justus Hellweg führen seit kurzem die Gaststätte am Eisstadion

Von: Chris Friedrich

Alexandra und Justus Hellweg haben nach ihrer Übernahme der Stadiongaststätte, dem „Overtime“, den Biergarten am Kobelhang neu gestaltet. © Friedrich

Füssen – Die Stadiongaststätte am Kobelhang steht unter neuer Leitung und hat beim Pächterwechsel auch einen neuen Namen bekommen: Ins „Overtime“ laden seit kurzem Alexandra und Justus Hellweg am Bundesstützpunkt ein.

Den Biergarten der Gaststätte am Eisstadion haben Alexandra und Justus Hellweg als neue Pächter komplett neu und einladend gestaltetet. „40 Plätze sind jeweils draußen und drinnen sowie im separaten VIP-Raum für die Gäste da“, erklärt die Wirtin im Gespräch mit unserer Zeitung.



Alexandra Hellweg sammelte im längst geschlossenen, aber legendär gebliebenen Kulturcafé K4 an der Lechhalde Erfahrungen als Aushilfe. Diese waren für sie nützlich, als sie die Gastronomie im TTC-Vereinslokal in Bad Faulenbach übernahm. Und sie halfen auch, als für die Stadiongaststätte ein neuer Pächter gesucht wurde. Nach der Ausschreibung setzte sich Hellweg gegen ihre Mitbewerber durch. In der Sports-Bar, die in „Overtime“ umgetauft wurde, bietet sie ihren Gästen nun eine umfangreiche Auswahl an Getränken und Speisen an.



Produkte aus der Region

„Bei unserem Angebot für die Gäste achten wir auf die regionale Herkunft der Produkte“, so Hellweg. Auch für die Ausrichtung von Festen und Feierlichkeiten nach Terminabsprache stehe ihr Team bereit. Im „Overtime“ können sich Gäste abends gemeinsam zum Hellen aus der Aktien Brauerei und zur Curry-Wurst die Übertragung von Sport-Events, vorwiegend Eishockey- und Fußballspiele, anschauen.



Die Familie Hellweg steht dem Füssener Eishockey nicht nur als treuer Anhänger nah: Sohnemann Felix spielt in der U15-Mannschaft des Vereins. Alexandra Hellweg half bisher an der Stadionkasse und verfasste Spielberichte für den Nachwuchsbereich.



Ein Ort für Jung und Alt



„Wir freuen uns riesig auf die neue Aufgabe und bedanken uns vielmals bei den Verantwortlichen des Vereins für das Vertrauen. Ein großer Dank geht auch an die Firma Zimmermann Getränke, die uns sofort unterstützt hat“, sagt die Wirtin. „Wir wollen, dass die Gaststätte ein Versammlungsort für Jung und Alt wird, die Gäste sollen sich wohl fühlen.“



Auch bei ihrem Vorgänger bedanken sich die neuen Pächter. Michel Bade habe die Gaststätte mit Herzblut geführt.



Am Montag und Dienstag ist jeweils Ruhetag, am Mittwoch und Donnerstag öffnet die Gaststätte um 15 Uhr, am Freitag um 12 Uhr und am Wochenende um 10 Uhr. An Spieltagen des EV Füssen können die Gäste schon ab neun Uhr ins „Overtime“ gehen.