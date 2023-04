Wenn der Berg in Flammen steht

Von: Matthias Matz

Zusammen stark: Bergwacht und Feuerwehr üben am Schwansee den gemeinsamen Einsatz bei einem Bergwaldbrand. © Bergwacht Füssen

Zwei Bergwaldbrände in der Region sorgten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Deshalb haben Bergwacht und Feuerwehr ein solches Szenario nun intensiv geprobt.

Füssen/Schwangau - Der Bergwaldbrand auf dem kleinen Zunderkopf im Juli gehörte zu den schwierigsten Einsätzen der Füssener Bergwacht im vergangenen Jahr. Um künftig noch besser auf ähnliche Ereignisse vorbereitet zu sein, haben 40 Einsatzkräfte der Bergwacht und Schwangauer Feuerwehr jetzt eine gemeinsame Übung am Schwansee abgehalten.

Brände zu löschen ist grundsätzlich Aufgabe der Feuerwehr. Bei einem Bergwaldbrand unterstützt die Bergwacht die Feuerwehr aber im steilen alpinen, waldigen und absturzgefährdeten Gelände durch ihre Erfahrung, trägt das Material mit und sichert die Feuerwehreinsatzkräfte bei ihrer Arbeit.

Für solche Fälle gibt es bei der Bergwacht Bayern einen Sondereinsatzanhänger „Natur- und Umwelt“ mit dem erforderlichen, speziellen und hitzebeständigen Sicherungsmaterial, wie Markus Albrecht, Sprecher der Füssener Bergwacht, erläutert.



Die jetzt angesetzte Ausbildung begann zunächst mit einem theoretischen Teil in der Bergrettungswache Füssen. Hier besprachen die Beteiligten zunächst die Grundsätze, die zur Verfügung stehenden Mittel und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bergwacht im Falle eines Bergwaldbrandes.



Der praktische Teil des simulierten Einsatzes fand im Gelände um den Schwansee statt. Nachdem sich alle Beteiligten vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten und mit dem Material vertraut gemacht hatten, wurde es ernst: Zunächst förderte ein Löschfahrzeug Wasser vom Hydrant Schwansee-Stadel über 350 Meter zu einem 10.000 Liter fassenden sich selbst aufrichtenden Faltbehälter, welcher als Puffer diente.

Dort saugte ein Tanklöschfahrzeug das Löschwasser an und pumpte dieses über etwa 30 Meter zu einem Verteiler, der am Beginn des Steiges zum Brandort lag. Nachdem die Löschleitung weiter reduziert und entlang des Steiges verlegt worden war, übernahm hier die Bergwacht die Sicherung der Leitungen gegen ein Abrutschen.

Voller Einsatz

Außerdem errichteten die Bergretter ab hier ein Seilgeländer und verlegten die Leitung weiter Richtung Berg. Parallel dazu rüstete das Team des Sondereinsatzanhängers „Natur- und Umwelt“ der Bergwacht Murnau fünf Feuerwehrleute mit Sicherungsausrüstung aus. Gesichert durch die Bergretter, konnten die Brandbekämpfer so im absturzgefährdeten Gelände mit den Löscharbeiten beginnen.



Mit Kraxen trugen die Bergwachtler weiteres Material wie Schläuche, Verteiler, Waldbrandpumpen und den Faltbehälter in den Berg. An einer geeigneten Stelle wurde der Faltbehälter schließlich aufgestellt und gesichert. Mittels einer ebenfalls auf den Berg transportierten Pumpe konnten die Einsatzkräfte das Wasser jetzt ansaugen und mit einer kleineren Leitung zur Brandstelle fördern. Dabei agierte immer ein Trupp, bestehend aus einem Bergwachtler zur Sicherung und einem Feuerwehrler zum Löschen.



Das Technik-Team der Bergwacht Allgäu aus Immenstadt (LKLD) übermittelte unterdessen mittels der Drei-Wort-Adresse die exakten Einsatzkoordinaten. Diese wurden im Vorfeld mittels Wärmepads ausgelegt, wobei eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz kam. So konnte das „Feuer“ gezielt mit Löschrucksäcken gelöscht werden.



Besondere Hacke

Ein enorm wichtiger Aspekt dabei: das Ablöschen von Glutnestern im Boden. Solche Glutnester sorgten etwa vor einem Jahr dafür, dass ein Bergwaldbrand auf dem Schwarzenberg bei Pinswang immer wieder aufflackerte. Insgesamt 19 Tage in Folge hielt das Feuer die Einsatzkräfte seinerzeit in Atem (der Kreisbote berichtete). Um solchen gefährlichen Glutnestern beizukommen, setzen die Einsatzkräfte eine spezielle Hacke, dem „GORGI“, ein. „Das ganze Löschwasser nützt nichts, wenn man im Nachgang nicht ‚hackt‘“, so Bergwacht-Sprecher Albrecht.

Für die Verantwortlichen der beiden Blaulichtorganisationen war es wichtig zu sehen, welche Einheiten und Materialien wo und wann gebraucht werden, wie diese zur Einsatzstelle gebracht werden können und wie das Ganze Zusammenspiel im Einsatzfall funktioniert. „Die Koordination der Einsatzkräfte ist enorm wichtig, ebenfalls das Wissen was für Möglichkeiten welche Einheit hat“, erklärt Albrecht. „Am Ende führt nur das Gemeinsame Teamwork zum gewünschten Erfolg.“



An der Übung beteiligt waren insgesamt 15 Feuerwehrleute, ein Tanklöschfahrzeug (TLF 16) mit 2500 Liter Wassertank und 10.000 Liter Faltbehälter, ein Löschfahrzeug (LF 8) Unimog, ein Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) mit einem Rollcontainer Schlauch, ein Rollcontainer GFK zum Befüllen mit 600 Liter Wasser, ein Rollcontainer mit Waldbrandausrüstung und ein Faltblätter für 1200 Liter. Unter Strich verlegten die Brandbekämpfer knapp 600 Meter Leitung am Berg.



Auf Seiten der Bergwacht nahmen 15 Bergretter der Bergwacht Füssen, fünf der Bergwacht Kaufbeuren, das Technik-Fahrzeug der Bergwacht Allgäu und der Sondereinsatzanhänger „Natur- und Umwelt“ aus Murnau mit je zwei Spezialeinsatzkräften an der Übung teil.



Albrecht ist sich sicher, dass das nicht die letzte Übung der Bergwacht zusammen mit der Feuerwehr bleiben wird. Geplant ist demnach unter anderem eine Einsatzübung im alpinen Gelände mit Hubschrauber. Dies sei notwendig, „da es immer wieder zu solchen Ereignissen wie damals am Zunderkopf in unserem schönen Dienstgebiet kommen kann“, so Markus Albrecht.



Mittlerweile wird die Bergwacht Bayern mit Ihren Spezialeinsatzkräften übrigens auch national und international zu großen Waldbrandeinsätzen hinzugezogen.