Alpenbad Pfronten startet in die neue Freibadsaison

Am morgigen Samstag eröffnet das Pfrontener Alpenbad die Freibadsaison. © Pfronten Tourismus

Das Alpenbad Pfronten feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am morgigen Samstag, 27. Mai, startet das Bad in seine Jubiläums-Freibadsaison.

Pfronten - Zu den gewohnten Öffnungszeiten stehen ab dem morgigen Samstag bei jedem Wetter täglich das Nichtschwimmerbecken mit Strömungskanal, das Heißwasserbecken, das 25 Meter Schwimmerbecken im Gebäude, das Kinderbecken im Gebäude und die große Wasserrutsche zur Verfügung. Das teilte Pfronten Tourismus am Freitagmittag mit.

Demnach besteht künftig immer mittwochs und samstags von 7 Uhr bis 8 Uhr die Möglichkeit zum Frühschwimmen.



Zur Entspannung und Erholung stehen die Panoramaliegewiese mit Bergblick im Außenbereich sowie der komplette Hallenbadbereich zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt das kulinarische Angebot des Alpenbad-Bistro, welches Besucher auf der Panoramaterrasse oder bequem am Kiosk genießen können.

Um dem 50-jährigen Jubiläum gerecht zu werden, bleiben die Eintrittspreise unverändert und werden trotz allgemeiner Kostensteigerungen nicht erhöht.

50 Mete Schwimmerbecken bleibt geschlossen.

Aber auch am Alpenbad Pfronten ist die Zeit über die vergangenen fünf Jahrzehnte nicht spurlos vorbeigezogen. Im Außenbereich kann das 50 Mete Schwimmerbecken sowie das technisch daran gekoppelte kleine Kinderplanschbecken nicht in Betrieb genommen werden. Trotz intensiver Reparatur- und Instandsetzungsbemühungen konnten Probleme in der Becken- und Badewassertechnik nicht behoben werden.