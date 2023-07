„AlpenTEX 2023“: Allgäuer Polizei und Bundeswehr üben am Tegelberg den Anti-Terror-Einsatz

Von: Matthias Matz

Füssen/Schwangau - Ein Terroropfer in einer touristisch geprägten Kleinstadt mit mehreren Todesopfern, parallel dazu die Ankündigung, die Lechstaustufe am Forggensee zu attackieren sowie zwei schwer bewaffnete Terroristen, die ins alpine Gelände fliehen und sich dort ein Feuergefecht mit der Polizei liefern. Dieses fiktive Szenario spielte sich heute in der „Allgä-Kaserne“ und auf dem Tegelberg im Bereich der Rohrkopfhütte im Rahmen der gemeinsamen Anti-Terror-Übung „AlpenTEX 2023“ des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Bundeswehr ab. An der Übung beteiligt waren mehr als 200 Einsatzkräfte beider Einrichtungen. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie am morgigen Donnerstag an dieser Stelle.

1 / 41 Polizei und Bundeswehr üben vor den Augen von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Tegelberg den gemeinsamen Einsatz gegen Terroristen. Zuvor findet in der „Allgäu Kaserne“ eine Leistungsschau aller Sicherheitsbehörden statt. © Matthias Matz

