Alpentherme Ehrenberg: Eine zehnjährige Erfolgsgeschichte

Von: Hans Nikolussi

Mit einer Geburtstagstorte posieren Betriebsleiterin Ute Weger (v.l.), Bürgermeister Günter Salchner und Geschäftsführer Thomas Eichhorn. © Nikolussi

Reutte - Mit einem bunten Programm für Jung und Alt feiert die Alpentherme Ehrenberg am Wochenende mit ihren Besuchern zehnjähriges Jubiläum: Ein Rückblick.

Die Alpentherme Ehrenberg ist eine Erfolgsgeschichte – auch in Zeiten von Corona und Lockdowns. Als vor gut zehn Jahren mit einem landesüblichen Empfang und großer Inszenierung die Pforten zum Wellnesstempel geöffnet wurden, rechneten viele Beobachter noch mit einem „Zuschussbetrieb“ für die Marktgemeinde. Die Skeptiker wurden eines besseren belehrt: Selbst in Corona-Zeiten konnten Gewinne erwirtschaftet werden. Mehr als 1,6 Millionen zahlende Besucher haben seit 2011 die Drehkreuze der Alpentherme Ehrenberg passiert.

Eigentümervertreter Bürgermeister Günter Salchner führt die positive Entwicklung auf den Mut der damaligen politischen Entscheidungsträger zur Konzeption und auf das umsichtige und kompetente Management durch die Betreiber zurück. Das Verhältnis Wasserfläche zu Saunafläche sei genau das richtige, um eine kostendeckende Führung hin zu bekommen. Die Investitionen in die Energieeffizienz im Laufe der Zeit trugen ebenfalls dazu bei eine „zufriedenstellende schwarze Null“ zu erreichen, lautete das Fazit des Marktchefs jetzt bei einem Pressetermin.



Eine Erfolgsgeschichte: Seit mittlerweile zehn Jahren zieht die Alpentherme Ehrenberg in Reutte Besucher aller Altersklassen in ihren Bann. © Nikolussi

Rückblick: Die Möglichkeit eines ganzjährigen Bade- und Saunabetriebes stand nach einer Durststrecke ganz oben auf der Wunschliste der Außerferner Bevölkerung und der Gäste. Darauf ausgerichtet wurde dann umsichtige und vorausschauend geplant und gestaltet. Das Projekt wurde durch die Marktgemeinde Reutte mit Unterstützung des Landes Tirol, des Planungsverbandes Reutte und Umgebung mit den Gemeinden Breitenwang, Ehenbichl, Höfen, Lechaschau, Musau, Pflach, Pinswang, Reutte, Vils, Wängle, Weißenbach und durch den Tourismusverbands Naturparkregion Reutte finanziert.



Gute Zusammenarbeit

Vor allem der großzügige Wellness- und Saunabereich trägt viel zur Attraktivierung der Anlage bei, was die täglichen Besucher auch aus Bayern und Innertirol eindrucksvoll beweisen. Das Zusammenspiel zwischen der Kommune und der privaten Vivamar Betriebsgesellschaft Reutte m.b.H. funktioniert darüber hinaus bestens und ist Garant, dass die gesellschaftspolitische Aufgabe der Alpentherme weiterhin zur Steigerung der Lebensqualität im Großraum Reutte und darüber hinaus erbracht werden kann. Auch die Kinder schätzen ihr Schwimmbad, die Schulen nützen es begeistert für den Schwimmunterricht.



Anlässlich des Jubiläumabends werden die langjährigen Mitarbeiter ausgezeichnet. © Braun

Trotz aller ungünstigen Voraussetzungen – die Therme musste schließlich in den vergangenen zwei Jahren wegen mehrerer Lockdowns 376 Tage, also mehr als ein Jahr, geschlossen bleiben – sind die Verantwortlichen aktuell mehr als zufrieden. Fast unglaublich: der August im abgelaufenen Geschäftsjahr war der stärkste Monat seit der Eröffnung. Schlussendlich zählten die Betreiber 2021 unterm Strich 87.000 Besucher.



Eine Vielzahl der Gäste kommt mittlerweile als Stammkunde. Aktuell befinden sich über 7000 Bonuskarten im Umlauf. Bei den Nutzern handelt es sich um Badegänger, die sowohl das Bad, als auch die Sauna teilweise zwei- bis dreimal in der Woche aufsuchen.



Rund 50 Mitarbeiter, 13 davon seit dem Start, sorgen mit viel Engagement auf ihrem Arbeitsplatz für den berühmten Wohlfühlcharakter in Schwimmbad und Sauna.



Feier am Wochenende

„Die vivamar Betriebsgesellschaft Reutte m.b.H. ist von Beginn an mit der Betriebsführung beauftragt und steht der Marktgemeinde Reutte als beratender Partner zur Seite. In der gelungenen Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien liegt das Fundament für den Erfolg“, meinte jetzt Geschäftsführer Thomas Eichhorn. „Wir freuen uns über den Besuch und bereiten jedem gerne eine entspannte Auszeit vom Alltag“, sagte Betriebsleiterin Ute Weger und verbindet damit auch den großen Dank all die Mitarbeiter, „die jeden Tag Sorge dafür tragen, dass die Alpentherme Ehrenberg ein Ort des Wohlfühlens ist.“



Nach Revisionsarbeiten in der vergangenen Woche wird an diesem Wochenende, 7. und 8. Mai, das zehnjährige Bestehen der Anlage gebührend gefeiert. Am heutigen Samstag, 7. Mai, von 14 bis 24 Uhr gibt es den „Saunageburtstag” für alle Schwitzfans und Kaltbeckentaucher mit heißkalten Überraschungen bis Mitternacht. Abgerundet wird das Programm mit den besten Showaufgüssen der vergangenen zehn Jahre.



Am morgigen Sonntag, 8. Mai, von 14 bis 17 Uhr findet der Familiennachmittag in der Badewelt mit „Juhui” und kunterbuntem Programm statt. Kinderschminken, Seifenblasenshow, Spiel und Spaß im und ums Wasser, Geschenke von „Juhui”, solange der Vorrat reicht, Eis und ein Geburtstagsgeschenk für alle „Juhui”-Kinder-Club-Mitglieder erwarten die Besucher. Auch die Mütter werden nicht vergessen und sollen eine kleine Überraschung zum Muttertag bekommen.