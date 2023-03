Neueröffnung in Füssen: „Einfach ein Mehrwert“

Von: Matthias Matz

Teilen

Ein Bild der Gegensätze: Während auf der einen Seite die Regale schon fertig bestückt sind, warten am Montag noch unzählige Kartons darauf ausgepackt zu werden. © Matz

Nach wochenlangen umfangreichen Umbauarbeiten wird am morgigen Donnerstag, 30. März, der neue „KERN Schuhe | Mode | Sport“ im Füssener Theresienhof eröffnen.

Füssen - Wer in den vergangenen Wochen durch den Theresienhof schlenderte, konnte es bereits erahnen: Bis zur Eröffnung des neuen „Flagship-Stores“ des Laupheimer Familienunternehmens Peter Kern Schuhandel e.K. kann es nicht mehr lange dauern. Und tatsächlich: am morgigen Donnerstag, 30. März, soll das neue Aushängeschild des Füssener Einkaufszentrums planmäßig eröffnen, wie Kern-Prokuristin Elke Hüller-Kern auf Anfrage des Kreisboten bestätigte.

Die Umbauarbeiten in den vergangenen Wochen seien im Großen und Ganzen planmäßig über die Bühne gegangen. „Natürlich gab es wie bei jeder anderen Baustelle unvorhersehbare Herausforderungen, die wir aber in Zusammenarbeit mit unseren Vermietern erfolgreich gelöst bekamen“, berichtet sie.

Auf insgesamt 1600 Quadratmetern Ladenfläche, verteilt über zwei Stockwerke, will das oberschwäbische Unternehmen den Kunden in Füssen künftig ein breit gefächertes Angebot an Schuhen sowie Mode- und Sportartikeln bieten – und das zu „hervorragend bezahlbaren Preisen“, wie Hüller-Kern betont. Drei Bereiche für die ganze Familie unter einem Dach „bietet einfach einen entsprechenden Mehrwert“.



An prominenter Stelle: Wo einst Mode-Mundi war, werden künftig Schuhe für Männer angeboten. © Matz

Aufbau und Struktur des neuen „Flagship-Stores“ sind klar abgesteckt: im Erdgeschoss dreht sich alles rund Schuhe, Oberbekleidung und Wäsche für Frauen. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich – gut erreichbar von den Tiefgaragen-Fahrstühlen aus – die „Kinderwelt“ mit Schuhen, Textilwaren und Sportartikeln für Mädchen und Jungen. Ergänzt wird das Angebot im Erdgeschoss durch Accessoires wie etwa Handtaschen, Tücher, Schals und Mützen, erläutert Hüller-Kern im Gespräch mit unserer Zeitung.



Schwierige Suche

Sportlich geht es im Obergeschoss weiter, wo ein umfangreiches Sortiment rund um die Themen Outdoor, Fitness sowie Multi- und Radsport die Besucher erwartet. Schuhe für Männer gibt es künftig an einer prominenten Stelle: „Auf der ehemaligen Mundi-Fläche werden die Herrenschuhe Einzug halten und der industrielle bauliche Charakter unterstreicht hier die Warenpräsentation“, so die Prokuristin weiter. Zusätzlich schmackhaft gemacht werden soll den Füssenern ein Besuch des neuen Mega-Ladens gleich am Anfang durch Kennenlernrabatte, die bis kommenden Samstag, 1. April, gelten.



Beraten und betreut werden die Kunden künftig von rund 20 Mitarbeitern. Diese zu finden, sei jedoch nicht einfach gewesen und habe viel Einsatz erfordert. „Wir haben viele Gespräche geführt und waren und sind offen gegenüber Bewerber:innen ohne Ausbildung in der Branche“, erklärt Hüller-Kern. „Wichtig sind Motivation und Freude am Verkauf, das wiegt tatsächlich manchmal fehlende Fachkenntnisse auf“, betonte sie.



Ende des Leerstandes

Mit der Eröffnung des neuen „KERN Schuhe | Mode | Sport“ findet ein jahrelanger Leerstand im Theresienhof sein Ende. Denn obwohl erst 2014 eröffnet, kann das kleine Einkaufszentrum am Kaiser-Max-Platz bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Dabei dominierten vor allem negative Schlagzeilen die jüngere Vergangenheit.

Nachdem zunächst die Modekette „Charles Vögele“ – ein Mieter der ersten Stunde – im Sommer 2018 Insolvenz anmelden musste, ging nach nur acht Monaten auch der Nachmieter Vidrea Deutschland GmbH bzw. „Miller & Monroe“ diesen Weg. In der Corona-Krise gab schließlich auch die Friseur-Kette Klier auf und im Januar schlossen Mode-Muni und Depot ihre Filialen. Die dadurch frei werdenden Ladenflächen übernahm bekanntlich ebenfalls Kern.

Für das Laupheimer Familienunternehmen stand das kleine Einkaufszentrum dennoch nicht zur Diskussion. „Den Standort Füssen halten wir grundsätzlich für gut, auch aufgrund der Beliebtheit bei Tourist:innen“, erklärte Prokuristin Hüller-Kern dazu. Der Theresienhof sei trotz der Leerstände und der damit einhergehenden fehlenden Attraktivität in den vergangenen zehn Jahren stets ein rentabler Standort gewesen.

Durch die Eröffnung des neuen Stores erwartet sie sich zudem zusätzliche Impulse für den Theresienhof, der künftig die Besucher wieder zum Verweilen einladen werde. „Wir haben an diesem Punkt auch viel Eigeninitiative gezeigt und sind mit der Visualisierung unserer Vorstellungen bereits vorab in Vorleistung gegangen“, so Hüller-Kern. Dieser Schritt habe Mut und Vertrauen in das eigene Tun erfordert.



Grundsätzlich müssten Geschäfte mittlerweile mehr denn je proaktiv eine „attraktive Umgebung“ für ihre Kunden schaffen, um am Markt zu überstehen, ist Hüller-Kern überzeugt. Dies könne zwar eine große Herausforderung darstellen, „jedoch muss es immer das Ziel sein, bestmöglich für unsere Kund:innen da zu sein.“