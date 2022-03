Plansee-Konzerte: Von Monteverdi bis Händel

„Amici Veneziani” © Simone Kermes

Breitenwang/Reutte – Simone Kermes und „Amici Veneziani“ kommen nach Reutte.

Die Sopranistin Simone Kermes und ihr Ensemble „Amici Veneziani“ spielen am kommenden Donnerstag, 24. März, ihr Programm „Canzonetta d‘amore“ mit Werken von Monteverdi, Purcell, Vivaldi bis zu Händel im Rahmen der „Plansee Konzerte”.



Die Opernbühne ist seit jeher der Ort an dem inniglich gelitten und geliebt wird. In kaum einer anderen Epoche wurde dies so deutlich wie zur Zeit des Barocks und kaum eine andere Sängerin vermag es, diese großen Gefühle in die Gegenwart zu übersetzen, wie Simone Kermes. Seit 2017 ist sie mit ihrem Ensemble „Amici Veneziani“ erfolgreich auf Tournee über die Opern- und Konzertbühnen Europas, vom Bayreuth Baroque Opera Festival, über das Theater an der Wien bis zur Elbphilharmonie in Hamburg. Simone Kermes ist Mendelsohn- und Bachpreisträgerin, wurde zudem mit dem Echo Klassik als „Sängerin des Jahres“ sowie dem Echo für die Operneinspielung des Jahres ausgezeichnet.

Simone Kermes © Dirk Bleicker

Dabei versteht Simone Kermes sich sehr wohl als Wanderin zwischen den Welten, was ihr auch schon den Titel „Lady Gaga des Barock“ einbrachte. Denn neben Mozart, Vivaldi und Händel interpretiert sie auch gerne Songs von Led Zeppelin oder Sting und scheut auch nicht vor der ein oder anderen Schlagerinterpretation zurück. Dabei läuft sie aber nie Gefahr, sich anzubiedern, sondern versteht es, die Stücke mit Verzierungen und Koloraturen so zu interpretieren, dass sie weit mehr nach Barock als Pop klingen.



Die „Plansee Konzerte” finden traditionell seit 1975 im „Walter-Schwarzkopf-Saal” auf dem Werksgelände der Plansee Group in Breitenwang statt. Das Konzert-Programm konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die Genres Klassik und Jazz. Die Konzerte stehen allen interessierten Zuhörern offen.



Karten für Simone Kermes und „Amici Veneziani“ gibt es online unter www.plansee-konzerte.at sowie beim Tourismusbüro Reutte, Untermarkt 34, A-6600 Reutte. Informationen zu unseren COVID-Regelungen finden Interessierte ebenfalls auf der Homepage www.plansee-konzerte.at.