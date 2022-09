Angepasste Corona-Impfstoffe ab sofort im Ostallgäu verfügbar

Ab sofort werden die neuen Corona-Impfstoffe auch im Ostallgäu verabreicht. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / ridofranz

Landkreis - Die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Corona-Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Moderna werden ab sofort auch im Ostallgäu verimpft.

Die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Corona-Impfstoffe der Hersteller BioNTech/Pfizer und Moderna werden ab sofort in den Impfzentren Kaufbeuren und Marktoberdorf an bestimmte Personengruppen verimpft. Das teilte das Landratsamt in Marktoberdorf heute mit.

Aufgrund der momentan noch begrenzten Mengen sind die neuen Impfstoffe aber vorerst nur für Auffrischungsimpfungen und vorrangig für Personen vorgesehen, die durch bestimmte Faktoren ein höheres Risiko haben, eine schwere Krankheit zu entwickeln – beispielsweise Menschen ab 60 Jahren, immungeschwächte Personen und Vorerkrankte ab 12 Jahren mit dem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf sowie Schwangere, betont die Kreisbehörde.

Auch Personal von Langzeitpflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte des Gesundheitswesens können bevorzugt ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Für diese Personen ist frühestens drei Monate nach der letzten Impfung beziehungsweise Genesung die Auffrischungsimpfung in den beiden Impfzentren mit den angepassten Impfstoffen ohne Terminvereinbarung möglich.



Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.landkreis-ostallgaeu.de/impfzentren.