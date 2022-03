Anna Hofmeister und ihr Lawinenhund Jack von der Bergwacht Pfronten im Porträt

Hundeführerin Anna Hofmeister mit ihrem Mischlingsrüden Jack. © Nina Bauer

Pfronten – Im Film heißen vierbeinige Helden Lassie, Rover oder Rex, im echten Leben Jack: Der Mischlingsrüde ist der Teamkollege von Hundeführerin Anna Hofmeister.

Seit sieben Jahren gehört er zur Familie, die Bergretterin hat ihn extra ausgesucht, um ihn zum Lawinenhund auszubilden.



„Eigentlich hätte es ein reinrassiger Australian Shepherd werden sollen“, erklärt die 35-jährige, aber da seine Mutter ein Techtelmechtel mit einem Labrador hatte, war der Wurf etwas bunter gemischt. Jack blieb übrig – das „hässliche Entlein“ mit dem hängenden Ohr und dem getüpfelten Gesicht wollte anscheinend keiner haben.

Für Anna Hofmeister aber war es Liebe auf den ersten Blick. Und so entstand eine enge Bindung zwischen den beiden. Dies sei auch wichtig, um mit dem Hund arbeiten zu können, betont die Pfrontenerin. Schließlich gehe es in seinem Job darum, Menschen zu finden: Im Winter spürt er als Lawinenhund Verschüttete auf, sommers wird er zur Vermisstensuche im alpinen Gelände eingesetzt.

Eignet sich denn jede Rasse zum Lawinenhund? „Nein“, sagt die Bergretterin. „Abgesehen von der Statur (weder zu klein noch zu groß) und einem Fell mit isolierender Unterwolle, muss es eine lernwillige und menschenbezogene Rasse sein.“ So würde etwa der Dalmatiner nicht arbeiten wollen, während der arbeitswillige Husky zu unabhängig sei. In den Lawinenhundeteams, die aktuell von Füssen bis Oberstaufen im Einsatz sind, gebe es vor allem Hüte- und Schäferhunde, aber auch einen Jagdhund sowie einen Golden Retriever. Letzterer ist die Hündin Malou, die mit Markus Lachmair das Pfrontener Team verstärkt, nachdem beide im Januar die A-Prüfung bestanden haben.



Wie lange dauert es, bis der Vierbeiner zu einem voll ausgebildeten Lawinenhund geworden ist? „Mindestens drei Jahre.“ Anfangs lernt der junge Hund spielerisch, den Besitzer aufzustöbern – als Belohnung winkt ein Spielzeug oder ein Wienerle. Schritt für Schritt werden die Fähigkeiten dann erweitert und das Erlernte ständig wiederholt.

Beim Training im Schnee wird der Hund darauf sensibilisiert, auf jeden menschlichen Geruch zu reagieren, der von unten hoch kommt. Und mit jeder Prüfung steigen die Anforderungen: Das Suchareal wird immer größer, die Vermissten liegen tiefer und die Zeit spielt zunehmend eine Rolle. In der finalen C-Prüfung müssen Hund und Hundeführer zeigen, dass sie beide voll einsatzfähig sind. Und das jedes Jahr von Neuem, sommers wie winters.



Immer in Bereitschaft

Von den zwölf Lawinenhundeteams im Allgäu gehören Anna und Jack zu den fünf in der Kategorie C, die bei einem Abgang als erstes gerufen werden. Immer wenn die Bergretterin Rufbereitschaft hat, parkt das Einsatzfahrzeug der Hundestaffel vor ihrer Haustür. „Das ist meine zweite Heimat – ich hab alles hier drin, was ich brauche.“ Damit kann sie auch direkt vom Büro, wo sie als Ingenieurin arbeitet, mit eingeschaltetem Blaulicht losfahren, falls etwa der Hubschrauber nicht starten kann.



Zu den Neuerungen bei der Bergwacht im Allgäu gehört neben der Canyonrettungsgruppe auch ein Technikfahrzeug: Ausgestattet mit Bildschirmen und zwei Drohnen mit Wärmebildkameras können vermisste Personen in schwer zugänglichen Regionen gesucht werden. „Wir arbeiten mit diesem Team sehr oft Hand in Hand“, berichtet Hofmeister. „Weil unsere Hunde GPS-Halsbänder tragen, können die Bereiche ausgelesen werden, wo wir überall gesucht haben.“

Eine Stunde intensive Suche im Schnee erschöpft Jack mehr als drei Stunden joggen.

Die Hundeführer lenken ihre Vierbeiner zwar mittels Körpersprache, aber im rauen Gelände oder auch nachts arbeiten Jack und seine Kollegen selbständig und manchmal bis zu 500 Meter entfernt. Dabei können sie sich auf jahrtausendealtes Hightech verlassen: Mit bis zu 150 Quadratzentimetern Riechschleimhaut und maximal 300 Millionen Riechzellen nimmt der Hund in einer Frequenz von 300 Atemzügen pro Minute alle verfügbaren Informationen auf.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen werden sie direkt ans Gehirn weitergeleitet, wo allein zehn Prozent für die Auswertung zuständig sind. Zum Vergleich: Der Mensch hat gerade mal fünf Quadratzentimeter und fünf Millionen Riechzellen, während nur ein Prozent seines Hirns die Geruchsverarbeitung übernimmt.

So können Hunde in freiem Gelände bis zu zehn Kilometer weit und im Schnee mehrere Meter tief riechen. Doch das hochkonzentrierte Arbeiten strengt an. „Eine Stunde intensives Suchen im Schnee erschöpft Jack mehr als drei Stunden Joggen.“ Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle – etwa die Art des Schnees, die Witterungsverhältnisse, ob Wind herrscht oder ob die Sonne scheint. Im Hochsommer bei 30°C hat es der Hund auch nicht leichter, weil mit den hohen Temperaturen auch sein „olfaktorischer Sensor“ – die Nase – trockener wird und Gerüche nicht so „haltbar“ sind wie im Winter.



Ganzjährig gefordert

Bis zu 15 Einsätze sind es pro Jahr. Das sei im bayerischen Vergleich mit der Hundestaffel eher wenig, weil es hier weniger Lawinenabgänge gebe als etwa im Chiemgau. Lawinensaison ist in den Allgäuer Alpen meist von November bis Mai. „Aber als Hundeführer ist man ganzjährig gefordert – den Hund kann man nicht wie die Skier in den Schuppen stellen. Der will immer bewegt werden.“



Das bedeutet ständiges Training für beide Seiten. Im Extremfall muss Anna Hofmeister ihren Jack Huckepack nehmen; zusammen mit dem Rucksack lasten dann knapp 50 Kilo auf ihren Schultern. Da die vierbeinigen Bergwachtmitarbeiter Privateigentum sind, liegen alle Anschaffungs- und Unterhaltskosten beim Hundeführer. Glücklicherweise ist der Geschäftsführer der Kemptener Tierklinik der Bergwacht so wohlgesonnen, dass bei einer Behandlung der Lawinenhunde nur Kosten für die Medikamente anfallen. „Aber meiner ist robust in allem und war noch nie krank.“



Innige Beziehung

Obwohl Jack der kleinste und schwächste Rüde aus dem Wurf gewesen sei, habe sie sofort gewusst: „Das ist der Hund, der zu mir passt.“ Vermutlich würde der Australian Shepherd-Labrador-Mix den Beziehungsstatus als ebenso „felsenfest“ bezeichnen: Jack teilt lieber sein Futter als sein Frauchen und ist auch mal eifersüchtig auf Ehemann und Hauskater. Irgendwann, wenn er aus Altersgründen nicht mehr so leistungsfähig sein wird, wird man ihn auf die Kategorie „B“ zurückstufen, weiß Hofmeister. Aber selbst dann, wenn er die Voraussetzungen für „A“ nicht mehr erfüllen könnte, käme kein Zweithund ins Haus: „Er würde an gebrochenem Herzen sterben, wenn ein anderer Hund zum Einsatz käme.“



Denn der Siebenjährige ist immer „im Dienst“. Das kann Außenstehende schon mal irritieren: „Wenn ich mit Jack eine Bergtour mache und Personen im Gras liegend entspannen, dann geht er hin, schnuppert und zeigt mir durch Bellen an, dass er etwas gefunden hat“, lacht sie. Auch das Geräusch eines Hubschraubers wecke in ihm eine ebenso große Vorfreude wie wenn Frauchen ihren Bergwacht-Rucksack packt.



Seit fast 20 Jahren ist sie dort ehrenamtliche Bergretterin. Über die Jugendgruppe im Alpenverein und über ihren älteren Bruder kam sie dazu. „Von unserer Gruppe sind alle in die Bergwacht gegangen und bis heute dabeigeblieben.“ Dank der vielfältigen Anforderungen gebe es dort keine Nachwuchssorgen. „Aber in der Hundestaffel könnten wir frisches Blut gebrauchen“, sagt Hofmeister, denn von den zwölf Hundeführern sei sie die zweitjüngste.



Neben der Ausbildung zur Bergwachtfrau und einem geeigneten Hund ist ein wohlgesonnenes Umfeld fast ebenso wichtig. „Ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber der Bergwacht zugetan ist und dass meine beiden Kinder wie auch mein Mann gerne bei Übungen dabei sind.“ Letzterer würde auch mitten in der Nacht Kaffee machen, wenn der Ernstfall sie und Jack wieder in die Berge ruft.

Elmar Schalk