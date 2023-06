Krimi mit bissigem Witz und Tiroler Charme

Die junge Autorin Anna Tröber bei ihrer Buchvorstellung in Tannheim. © Gröner

Anna Tröber aus Füssen stellt in Tannheim ihren Kriminalroman „Tannheimer Totenglocken“ vor. Dieser beginnt mit einem Schreckensszenario.

Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen an der Talstation der Gondelbahn in Tannheim – was war geschehen? Ein abgetrennter menschlicher Schädel war einem Wanderer Ehepaar vor die Füße gerollt, als der Mann gerade dabei war, die idyllische Landschaft des Tannheimer Tals zu fotografieren.

Dieses Schreckensszenario hat sich eine zierliche junge Frau, der man solche kriminellen Fantasien niemals zutrauen würde, ausgedacht. Anna Tröber, geboren in Füssen, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Grän im Tannheimer Tal war zur Vorstellung ihres ersten Buches- eines Kriminalromans- an den Ort ihrer alten Wirkungsstätte von Wien aus, wo sie jetzt wohnt, angereist.

Aus Wien ist auch Oberst Richard Hayeck, der in ihrer skurrilen Geschichte die Ermittlungen leitet und mit der Kriminalpolizei aus Innsbruck und den örtlichen Polizeibehörden den Fall zu lösen versucht. Er muss sich durch ein undurchdringliches Dickicht von Gerede im Bergdorf, alten Verbindungen und Scheinheiligkeit kämpfen- bis er auf die einzige Person stößt, die das Motiv des Täters kennt. Doch ausgerechnet die verschwindet….

Fern im Außerfern

„Das Tannheimer Tal liegt im Außerfern, die Betonung liegt auf fern“ erklärt die 34 jährige Autorin, die Rechtswissenschaft in Wien und Oslo studiert hat und so die Meinung der Wiener und Innsbrucker Ermittler in ihrem Erstlingswerk wiedergibt. Im Gegenzug kommt auch die Meinung der hiesigen Bevölkerung in Ihrem Buch zu Wort: Bisch a Tiroler, bisch a Mensch, bisch ka tiroler, bisch a Oaschloch. Mit bissigem Witz und Tiroler Charme, teilweise in hiesigem Dialekt, der jedoch leicht zu verstehen ist, schildert sie die verzwickte Aufklärung der Verbrechen.

Bereits seit neun Monaten ist ihr Buch „Tannheimer Totenglocken“ auf dem Markt. Eine Lesung in der Tannheimer Bücherei war bereits für April vorgesehen, musste dann aber aus privaten Gründen verschoben werden. Paula Müller, ehemalige Lehrerin in Grän und jetzige Leiterin der Bücherei war stolz, ihre frühere Schülerin zu diesem Event zu gewinnen. Ihr ist auch ein Eintrag im Buch gewidmet: „Für PM – weil ich es mit 10 Jahren versprochen habe“

Bereits in der Grundschule liebte sie es, Geschichten auf Papier zu bringen und hatte Paula Müller damals versprochen, irgendwann ein Buch zu schreiben. Nun hat sie dieses Versprechen eingelöst.

Nächstes Buch bereits in Planung

Das nächste Buch – wieder ein Krimi – ist bereits in der Planung. Allerdings hat Tröber derzeit sehr wenig Muse zum Schreiben – ihre neun Monate alte Tochter hält sie auf Trab und lässt ihr maximal eine halbe Stunde pro Tag Freiraum. „Wer wissen möchte, wie die Geschichte ausgeht, muss das Buch zum Lesen kaufen, in der Bücherei ausleihen, oder es so machen, wie mein Vater“, erklärt Anna Tröber schmunzelnd. „Der wartet, bis das Buch verfilmt wird.

Damit ist sie auf einem guten Weg, es den Erfolgsautoren des Kommissar Kluftinger, dessen Ermittlungen im Allgäu spielen, gleich zu tun. (hgg)

Das Buch „Tannheimer Totenglocken“ ist erschienen im Emons Verlag und kostet 13,40€