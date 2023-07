Anti-Terror-Übung: Showdown auf dem Tegelberg

Schwer bewaffnete SEK-Beamte stürmen die Rohrkopfhütte. © Matthias Matz

Schüsse am Tegelberg: Mehrere hundert Kräfte von Polizei und Bundeswehr haben am Mittwoch oberhalb von Schwangau den gemeinsamen Einsatz bei Terrorlagen geübt.

Füssen/Schwangau - Wie aus dem Nichts kreist plötzlich ein olivgrüner Hubschrauber im Tiefflug über der Rohrkopfhütte, Männer in graugrünen Uniformen stürmen die Anhöhe herauf, Schüsse aus automatischen Gewehren rattern, Blendgranaten detonieren mit ohrenbetäubendem Schlag.

Szenen wie aus einem Action-Film spielten sich gestern Mittag auf dem Tegelberg rund um die Rohrkopfhütte ab.

Anlass war die gemeinsame zweitägige Anti-Terror-Übung „AlpenTEX 2023“ von Polizei und Bundeswehr vor den Augen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Generalmajor Andreas Henne, stellvertretenden Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin.

Bei der Groß-Übung mit über 200 Beteiligten unter der Verantwortung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten handelte es sich um die bereits dritte gemeinsame regionale Übung von bayerischer Polizei und Bundeswehr seit 2020. Neu war dieses Mal jedoch, dass das Einsatztraining erstmals außerhalb von Bundswehrliegenschaften am Forggensee und auf dem Tegelberg stattfand, wie sowohl Minister Herrmann als auch die Kemptener Polizeipräsidentin Claudia Strößner betonten.

Das Szenario der Einsatzübung sah einen Terroranschlag auf eine touristisch geprägte Kleinstadt wie Füssen mit mehreren Todesopfern am Vortag vor. Gleichzeitig kündigten die Terroristen an, die Lechstaustufe am Forggensee anzugreifen. Zudem war es zwei schwer bewaffneten Angreifern gelungen, die polizeilichen Absperrungen der Kleinstadt zu durchbrechen und sich ins alpine Gelände am Tegelberg abzusetzen und dort zu verstecken. Dorthin unterwegs ist zur Sicherung einer wichtigen Wasserstelle auch ein vierköpfiger Trupp der Alpinen Einsatzgruppe des Kemptener Polizeipräsidiums. Es fallen erste Schüsse.

Minister Herrmann erläuterte, dass man sich bewusst für eine derart komplexe Lage entschieden habe. Gerade mit Blick auf den Angriff auf den Staudamm im ukrainischen Cherson habe die Gefahr von Attacken auf die Strom- und Wasserversorgung an Aktualität gewonnen. „Die Realität zeigt, dass neben dem völkerrechtwidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit der Gefahr hybrider Bedrohungen - also Angriffe auf die kritische Infrastruktur wie etwa die Energie- und Wasserversorgung - nach wie vor eine weltweite Gefahr terroristischer Anschläge besteht“, so der Innenminister. Die Terrorgefahr in Deutschland gehe dabei vor allem von islamistischen Attentätern, aber auch vom extremen politisch rechten und linken Rand aus.

An der Rohrkopfhütte hat sich die Situation unterdessen zugespitzt. Beim Feuergefecht mit den Terroristen sind drei der vier Polizisten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Beamten gehen in Deckung und rufen Hilfe und Verstärkung. Diese kommt zügig. Im Schutz gepanzerter Fahrzeuge des Füssener Gebirgsaufklärungsbataillons 230 rücken schwer bewaffnete Polizisten in dunklen Uniformen und Helmen über den Weg von der Drehhütte auf die Rohrkopfhütte zu. Ihnen folgt zwei leicht gepanzerte Sanitätsfahrzeug der Bundeswehr, die die leicht verletzten Polizisten aufnehmen. Der Schwerverletzte wird unterdessen mit einem Polizeihubschrauber vom Berg evakuiert.

Vereinbar mit dem Grundgesetzt

Mit Blick auf die Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr betonte Innenminister Herrmann, dass diese im vorliegenden Falll mit dem Grundgesetzt - das dem Einsatz der Streitkräfte im Inneren enge Grenzen setzt - vereinbar sei. Gleichwohl betonte er: „Zuallererst ist die Bayerische Polizei für die Innere Sicherheit zuständig!“ In Extremsituationen wie der vorliegenden und wenn die Ressourcen der Polizei nicht ausreichen, könnte aber die Unterstützung der Bundeswehr für einzelne Aufgaben angefordert werden. „Bei den Übungen werden sogenannte Unikatfähigkeiten in den polizeilichen Einsatz integriert“, erläuterte er. Dazu gehört bei der „AlpenTEX 2023“ an beiden Tagen der Schutz des bedrohten Wasserkraftwerks an der Lechstaustufe oder die Rettung der verletzten Polizisten.

Am Ort des Geschehens hat sich die Polizei mittlerweile zurückgezogen. Zu unklar und zu gefährlich ist die Lage für die Beamten bei der Rohrkopfhütte. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) soll die Lage nun bereinigen.

Das SEK lässt nicht lange auf sich warten: Plötzlich fliegt ein Bundeswehrhubschrauber im Tiefflug durch eine Waldschneiße an und beginnt über der Hütte zu kreisen.

Parallel stoßen erneut Spezialfahrzeuge der Bundeswehr über den Forstweg vor, aus ihnen heraus stürmen vier schwer bewaffnete und vermummte SEK-Beamte die kleine Anhöhe, auf der die Hütte steht. Gedeckt durch einen Holzstapel liefern sie sich einen heftigen Schusswechsel mit den beiden Terroristen.

Diese werden gleichzeitig vom Schutzengelweg aus von weiteren SEK-Leuten angegriffen, die sich lautlos auf geländegängigen E-Motorrädern angenähert haben. Von zwei Seiten angegriffen haben die Terroristen letztlich keine Chance und werden eliminiert.

Ein zufriedener Innenminister

Sowohl Minister Herrmann als auch Polizeipräsidentin Claudia Strößner und General Henne äußerten sich gegenüber den zahlreichen Medienvertretern zufrieden mit dem Ablauf der Übung. „Die Verbindung der Fähigkeiten und Funktionen von Polizei und Bundeswehr ist hervorragend“, sagte Herrmann. Er kündigte an, die Zusammenarbeit beider Einrichtungen durch weitere derartige Übungen zu intensivieren. Er hoffe jedoch, dass ers nie zum Ernstfall komme. „Polizei und Bundeswehr hoffen, dass sie so etwas nie erleben werden.“

Polizeipräsidentin Claudia Strößner bezeichnete die Übung als „sehr fordernd“ für die Polizei und erinnerte an die mehrmonatige Vorbereitungsphase. Dass Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sei vor allem wegen des alpinen Einsatzbereichs bewusst mit der Ausführung der Übung betraut worden, erklärte sie. Das sei für ihre Behörde „eine Ehre“.

General Andreas Henne erinnerte daran, dass der russische Angriff auf die Ukraine mit dem Infiltrieren des Landes und Angriffen auf die Infrastruktur begonnen habe. „Es ist wichtig, dieses Szenario zu üben“, betonte er.

Vor der eigentlichen Übung auf dem Tegelberg fand in der „Allgäu Kaserne“ eine Leistungsschau von Polizei und Bundeswehr statt. Auch andere Blaulicht-Organisationen wie die Füssener Feuerwehr, das Rote Kreuz, THW, Johanniter oder die Füssener Bergwacht hatten dabei die Gelegenheit, sich und ihre und ihre Ausrüstung dem interessierten Minister vorzustellen.