Anwalt von Seegs Bürgermeister Markus Berktold: U-Haft ein Unding

Von: Riccarda Gschwend

Der Seeger Bürgermeister Markus Berktold steht im Verdacht, Pflegebetrug begangen zu haben. © Lukas Gerber

Muss der Seeger Bürgermeister Markus Berktold in U-Haft bleiben? Das prüft derzeit sein Anwalt. Und wie geht es mit der Caritas-Stiftung Seeg weiter?

Seeg – Muss der Seeger Bürgermeister Markus Berktold in U-Haft bleiben? Das prüft derzeit sein Anwalt Robert Chasklowicz. Der Fachanwalt für Strafrecht aus Kaufbeuren hält den Haftbefehl für überzogen. „Die U-Haft ist ein Unding“, betont er auf Anfrage des Kreisboten.



Chasklowicz will gegen die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg vorgehen, möchte sich aber erst nach Akteneinsicht näher dazu äußern. Für den Anwalt steht fest, dass keine Fluchtgefahr besteht – was der ausschlaggebende Punkt für die Beantragung und den Vollzug des Haftbefehls war. „Es liegt keine Fluchtgefahr vor“, sagt Chasklowicz. „Ganz evident nicht.“ Nach seiner Einschätzung ist die Annahme, dass sich Markus Berktold ins Ausland absetzen könnte, abwegig. „Sein berufliches und gesamtes soziales Umfeld spielt sich in Seeg und Umgebung ab.“



Wie ausführlich berichtet, stehen der Seeger Bürgermeister sowie der ehemalige Leiter des Caritas-Heims im Verdacht, Pflegebetrug in Millionenhöhe begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Pfarrer in Gesprächen

Wie es mit der Caritas-Stiftung Seeg weitergeht, deren Vorsitzender wie berichtet Markus Berktold ist und die der Träger des betroffenen ehemaligen Caritasheims ist, steht momentan noch nicht fest. Der Seeger Pfarrer Wolfgang Schnabel erklärt auf Nachfrage: „Wir sind in Gesprächen und in juristischer Begleitung und Beratung durch den Caritasverband der Diözese. Ich bitte um Verständnis, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben kann“. Er selbst sei von den Ereignissen sehr betroffen, aber zuversichtlich, dass die Ermittlungen sicher bald Klarheit bringen. Für Schnabel ist es jetzt das Wichtigste, dass die Pflege in der für Seeg so wichtigen Einrichtung ohne Einschränkungen weitergeführt wird.



Finanzielle Basis da

Wie Harry Behne, Verwaltungsleiter der Ulrichspflege GmbH dem Kreisboten erklärt, müsse in den nächsten Wochen beobachtet werden, ob ein wirtschaftlich tragfähiger Betrieb dauerhaft sichergestellt werden kann. Die Konten seien aber nicht alle gepfändet worden. „Es ist eine finanzielle Basis für den weiteren Betrieb vorhanden“, sagt Behne.



Außerdem hätten bereits Gespräche mit der Gemeinde Seeg stattgefunden. „Bei Liquiditätsengpässen würde diese einspringen“. Momentan sehe es insgesamt aber gut aus, meint der Verwaltungsleiter: „Fürs Erste sind wir safe.“

Landratsamt wartet noch ab Seeg/Marktoberdorf – Nach der Festnahme von Bürgermeister Markus Berktold (CSU) wegen Betrugsverdachts stellt sich die Frage, wie es im Seeger Rathaus weitergeht. Derzeit führt Zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer („Gemeinsame Zukunft Seeg”) die Amtsgeschäfte in Vertretung von Berktold. Doch was wird aus dessen Bürgermeisteramt? Von seinen Dienstpflichten vorläufig entheben bzw. suspendieren kann Berktold nur die zuständige Disziplinarbehörde – das ist das Landratsamt Ostallgäu. Voraussetzung für eine Suspendierung ist jedoch ein vorheriges Disziplinarverfahren, wie Behördensprecher Stefan Leonhart gegenüber dem Kreisboten erläuterte. Mit der Einleitung eines solchen Verfahrens will die Kreisverwaltung allerdings noch warten, bis weitere Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft vorliegen. „Ein Disziplinarverfahren wird eingeleitet, wenn zureichende Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen.” Die aktuellen Ermittlungen richteten sich aber gegen Berktold als Privatperson. (mm)