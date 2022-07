Anwohner wollen keine Wohnhäuser auf dem Dreitannenbichl in Füssen

Widerstand formiert sich

Von Matthias Matz schließen

Füssen - Um Wohnraum für Einheimische zu schaffen, möchte die Stadt Füssen den nördlichen Teil des Dreitannenbichls an Investoren verkaufen. Doch diese Idee sorgt für Unmut bei den Anwohnern.

Im Füssener Westen rumort es. Dass machten die etwa 50 Anwohner unmissverständlich deutlich, die am Dienstagabend zur Sitzung des Stadtrats im Sparkassen-Saal gekommen waren. Grund für ihren Unmut sind Überlegungen der Stadtverwaltung, den nördlichen Teil des Dreitannenbichls an Investoren zu verkaufen, um dort den Bau von bis zu zwölf Reihenhäusern sowie eines Hochhauses möglich zu machen. Auf Antrag der Füssener Freien Wähler (FWF) vertagte der Stadtrat eine Entscheidung darüber aber vorläufig. Zunächst soll eine Besichtigung vor Ort stattfinden.

Das Ziel ist löblich, doch der Widerstand vorprogrammiert: Um Wohnraum vorrangig für Einheimische und Mitarbeiter heimischer Firmen zu schaffen, will die Stadtverwaltung den nördlichen Teil des Dreitannenbichels im Füssener Westen verkaufen und damit den Weg frei machen für den Bau neuer Wohnhäuser. Finanz- und Bauausschuss haben sich bereits in nichtöffentlichen Sitzungen grundsätzlich dafür ausgesprochen.

Angedacht ist laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU), das Areal in drei Grundstücke aufzuteilen, auf denen jeweils bis zu vier Reihenhäuser und/oder Doppelhaushälfte gebaut werden könnten. Auf dem dritten Grundstück ist zudem der Bau eines siebengeschossigen Hochhauses vorstellbar. Um sicher zu gehen, dass die Wohnungen tatsächlich vor allem Einheimischen zu bezahlbaren Preisen zugute kommen, soll der Investor oder Bauherr – nach Informationen unserer Zeitung soll es sechs Interessenten, darunter die BSG Allgäu und das Siedlungswerk Füssen, geben – ein entsprechendes Konzept vorlegen. „Bei einem herausragenden Konzept für bezahlbaren Wohnraum kann der Verkaufspreis um bis zu 15 Prozent gesenkt werden“, heißt es dazu in den Unterlagen der Stadtverwaltung. Angestrebt wird demnach ein Marktpreis von 600 bis 650 Euro pro Quadratmeter.



Außerdem sollen Ferien- oder Zweitwohnungen vertraglich ausgeschlossen werden. „Wir brauchen Wohnungen für Einheimische“, betonte Eichstetter. „Was wir nicht brauchen, sind neue Zweitwohnungen und neue Ferienwohnungen.“



Anwohner äußern ihren Unmut über das Projekt

Gleichwohl formiert sich im Stadtteil bereits Widerstand. So waren rund 50 Anwohner um die ehemalige Vorsitzende des Vereins „Füssen-West“, Evi Vesenmayer, gekommen, um ihren Unmut unmissverständlich kund zu tun. „Wenn die Frau Vesenmayer kommt, dann kommt der Rest“, so Vesenmayer, die Eichstetter daran erinnerte, dass er als Bürgermeister transparent und bürgernah arbeiten wolle. Das erwarte sie nun von ihm. Darüber hinaus erinnerte sie daran, dass noch unter Bürgermeister Otto Wanner eine Abmachung getroffen worden sei, wonach der Dreitannenbichl nicht bebaut werden dürfe und in der Umgebung lediglich Häuser mit maximal vier Geschossen zulässig seien.



Zweifel im Gremium

Zwar versuchte Eichstetter die Gemüter zu beruhigen, in dem er mehrfach betonte, dass die Planungen noch ganz am Anfang stünden und sowohl Höhe der Gebäude als auch die Erschließung der Grundstücke noch in den Sternen stehe („Was man wirklich entwickelt, werden die nächsten Monate zeigen.“). Ferner sicherte er zu, dass der Verein „Füssen-West“ in den Prozess eingebunden werde.

Dennoch äußerten aber auch einige Stadträte Zweifel. So verwies Ilona Deckwerth von der SPD auf eine schriftliche Stellungnahme von ihr, in der es unter anderem heißt: „Der Plan, an der Nordseite des Dreitannenbichls Baufelder für ein Hochhaus und mehrere Reihenhäuser auszuweisen, widerspricht eklatant der bisherigen städtebaulichen Struktur dieses Wohngebiets, das sich durch große Freiflächen auszeichnet.“ Was hier als Nachverdichtung beschönigt werde, sei nichts anderes als ein grober Verstoß gegen das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot und würde den Anfang vom Ende des Dreitannenbichls bedeuten, so die Sozialdemokratin weiter. „Denn dieser Bereich ist als Ganzes und nur als Ganzes in einmaliger Weise landschafts- und stadtbildprägend.“

Ihr SPD-Kollege Erich Nieberle erklärte, dass es sich bei dem Vorhaben auf dem Papier zwar um „eine schöne Abrundung“ der bereits bestehenden Bebauung handle. In der Praxis werde dadurch aber massiv und brachial in den Hang eingegriffen.



Ortsbesichtigung im Juli

Dr. Anni Derday von den FWF wies ebenfalls darauf hin, dass sich die Situation vor Ort anders darstelle als auf den Plänen. „Die Randbebauung ist bereits existent“, sagte sie. „Wir bauen jetzt auf den Bichl drauf.“ Sollte dort tatsächlich ein sechs- oder siebengeschossiges Gebäude entstehen, werfe man ferner alle früheren Überlegungen über den Haufen. Unter dem Applaus der Anwohner beantragte sie schließlich eine Ortsbesichtigung mit dem gesamten Stadtrat. Diese soll nun, so der einstimmige Beschluss, am Dienstag, 26. Juli, um 16 Uhr stattfinden. Anschließend soll das Thema erneut im Stadtparlament diskutiert werden.