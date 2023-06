Flugretter als Entfesselungskünstler

Sekunden der Entscheidung: Wenn der Flugretter die verunfallte Person in der Felswand erreicht, gilt es den Patienten zuerst zu sichern und dann das Kletterseil zu kappen. © ARA Flugrettung

Mit Spezialübungen bereitet sich die ARA Flugrettung auf den Beginn der Klettersaison vor: Im Klettergarten in Rieden im Lechtal übten die Flugretter des Notarzthubschraubers „RK-2“ jetzt die extrem anspruchsvolle „Kapprettung“. Dabei wird der Heli an den Fels „gefesselt“.



Reutte – Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Übung macht den Meister“. Gerade in der Welt der Flugrettung haben Übungen aber einen besonders hohen Stellenwert: Sie sind der Garant dafür, dass bei einem Einsatz, wenn mitunter Minuten über Leben oder Tod entscheiden, alle Abläufe perfekt sitzen. Bei speziellen Bergeverfahren werden jedoch, um das Risiko möglichst zu minimieren, Einsatzszenarien im Training simuliert. Beispielsweise bei der sogenannten Kapprettung mit der Rettungswinde.

Diese Art der Bergung ist deshalb so anspruchsvoll, weil der in der Luft schwebende Hubschrauber für einen kurzen Moment direkt mit dem Fels verbunden, de facto „gefesselt“ ist: Der Flugretter wird dabei vom Windenoperator mit der Rettungswinde zum verunglückten Alpinisten in die Felswand abgeseilt.

Weil der verletzte Bergsteiger noch in seinem Klettergeschirr im Seil in der Wand hängt, muss der Flugretter mit höchster Präzision das Seil blitzschnell kappen, den Verletzten davor aber bei sich am Windenhaken sichern. In den wenigen Sekunden zwischen der Sicherung des Verunglückten und dem Kappen des Seils durch den Flugretter ist der Helikopter tatsächlich fix mit der Felswand verbunden. Der Notarzthubschrauber ist für kurze Augenblicke „gefesselt“, er kann also seine Position nicht verändern.



Um den Hubschrauber so rasch wie möglich wieder zu „entfesseln“, muss der Flugretter bei diesem Bergeverfahren sehr präzise und vor allem rasch handeln. Das funktioniert allerdings nur, wenn es auch regelmäßig trainiert wird. Deshalb haben die Flugretter der ARA genau ein solches Kapprettungs-Training jetzt im Klettergarten Rieden bei Reutte mit Unterstützung der Reuttener Feuerwehr absolviert. Von einem 15 Meter hohen Feuerwehrkran aus wurden die Flugretter zum „Kletteropfer“ in die Wand abgeseilt, wo dann die bei einem Ernstfall notwendigen Handgriffe angewendet wurden.



Hohe Konzentration

„Dieses spezielle Verfahren trainieren wir mindestens zwei Mal pro Jahr“, erzählt der leitende Flugretter des „RK-2“ Elmar Flatz. Mit dem Verlauf der Übung zeigte sich Flatz anschließend sehr zufrieden: „Alle waren hochkonzentriert bei der Sache. Es gab keine unsicheren Momente. Wir sind für die beginnende Kletter-Saison gut vorbereitet.“



Pro Jahr holen die Flugretter des in Reutte stationierten „RK-2“ nach Angaben der ARA Flugrettung durchschnittlich fünf Alpinsportler mittels Kapprettung aus der Felswand. „Das ist sicher das mit Abstand anspruchsvollste Bergeverfahren mit der Rettungswinde“, zollt der Flugbetriebsleiter der ARA Flugrettung, Herbert Graf, seinen Kollegen größten Respekt. Auch er als Pilot ist bei solchen Einsätzen voll gefordert: „Keine Frage, bei Kapprettungen haben wir an Bord einen etwas höheren Adrenalinspiegel als sonst. Regelmäßiges Training ist deshalb so besonders wichtig.“