Arbeiten an der gesperrten Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein beginnen

Von: Matthias Matz

Die Instandsetzungsarbeiten an der 90 Meter hohen und 35 Meter langen Marienbrücke sollen am kommenden Montag beginnen (Archivbild) © MAGO/wolf-sportfoto

Schwangau - Am kommenden Montag, 16. Mai, soll die Reparatur der seit über einem Jahr gesperrten Marienbrücke beginnen. Das teilt das Finanzministerium mit.

Seit Februar des vergangenen Jahres ist das beliebte Ausflugsziel bei Schloss Neuschwanstein mittlerweile gesperrt. Am kommenden Montag, 16. Mai, soll nun mit der Instandsetzung der Brücke über die Pöllatschlucht begonnen werden. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) spricht in diesem Zusammenhang von einer „anspruchsvollen Maßnahme in beeindruckender Kulisse“.

Laut Pressemitteilung seines Ministeriums soll am Montag wird mit der Baustelleneinrichtung für die Instandsetzungsarbeiten an der 90 Meter hohen und 35 Meter langen Marienbrücke begonnen werden.„Aufgrund der alpinen Lage wird das Material bei der Maßnahme teilweise sogar per Hubschrauber angeliefert. Ziel ist, dass die bekannte Brücke vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Neuschwanstein noch in dieser Wandersaison wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden kann“, so Füracker.



Im Rahmen der Brückensanierung an den Felsankern der Marienbrücke im Jahr 2016 wurde ein Monitoringsystem eingebaut, das jederzeit Aufschluss über eventuelle Veränderungen gibt. Im Februar 2021 – die Brücke war zu diesem Zeitpunkt winterbedingt für den Besucherverkehr geschlossen – wurden Unregelmäßigkeiten im Kraftverlauf eines Felsankers angezeigt.

Seitdem ist die Brücke gesperrt. Die anschließenden statischen Untersuchungen ergaben, dass es notwendig ist, bestehende Felsanker, die bis zu 15 Meter in den Felsen gebohrt sind, auszutauschen bzw. zusätzliche zu setzen. Die Arbeiten sollen nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich noch im Sommer 2022 abgeschlossen werden.

Lange Historie

König Maximilian II. hatte in der Umgebung von Hohenschwangau Wege und Aussichtspunkte anlegen lassen, um die Landschaft genießen zu können. Als Geburtstagsgeschenk für seine bergsteigende Gemahlin Marie ließ er in den 1850er Jahren einen hölzernen Reitersteg hoch über dem Pöllatbach errichten.

Diesen Steg ließ Maximilians Sohn König Ludwig II. durch eine Brücke in einer eleganten Eisenkonstruktion ersetzen. Die Konstruktionsweise der Brücke war seinerzeit ein Novum: Ohne weitere Stützen überspannt die Brücke die steil abfallende Pöllatschlucht und wird ausschließlich von den auf beiden Seiten im Felsen befestigten Verankerungen gehalten.

Ludwig II. hatte stets ein Faible für technische Neuerungen. 1978 musste die historische Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Dabei konnten ausschließlich die historischen Geländer wiederverwendet werden.