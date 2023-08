Netzwerk will für Schadensregulierung kämpfen

Teilen

Informationsaustausch: Das Thema Schadensregulierung stieß auf reges Interesse. © privat

Betroffene aus dem ganzen Allgäu kommen zusammen, um sich über Probleme bei der Schadensregulierung auszutauschen. Eine der Initiatoren ist Natascha Glasow, deren „Wertacher Mühle“ abgebrannt ist.



Landkreis/Wertach – Der „Arbeitskreis Geschädigte der VKB“ traf sich in Unterjoch zum Informationsaustausch über das Thema „Probleme bei der Schadenregulierung nach einem Großbrand, Wasserschaden oder anderem Elementarereignis.“ Es kamen fast 50 Betroffene und Interessierte aus dem gesamten Allgäu, darunter auch vier Betroffene aus dem Ostallgäu. Unter den Initiatoren der Veranstaltung war Natascha Glasow aus Wertach, deren „Wertacher Mühle“, eine Ferienstätte für Alleinerziehende, vor zwei Jahren abgebrannt war. Seither kämpft Glasow für den Wiederaufbau der Mühle und mit der Versicherungskammer Bayern (VKB).

Martin Gehring hielt einen Vortrag, dem alle Anwesenden mit so großer Aufmerksamkeit folgten, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. „Wir dachten ja alle, wir sind nur Einzelfälle, bei denen die Umstände besonders schwierig sind, oder dass wir selbst viel falsch gemacht haben. Aber je mehr wir werden, umso deutlicher kommt heraus, dass das Vorgehen der Versicherung nach einem bestimmten Schema erfolgt. Dieses Schema hat zum Ziel, die Geschädigten mit einem geringeren Betrag abzuspeisen, als ihnen nach dem Versicherungsvertrag im Schadensfall zusteht.“

Die Anwesenden stimmten ihm immer wieder zu. Ein Mann aus dem Westallgäu stand auf und berichtete, am schlimmsten sei es, wenn die Geschädigten in ihrer Notsituation gezwungen werden, vor der Auszahlung eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Das treibe die Brandopfer dann vollends in die Enge, und sie trauen sich dann nicht mehr, sich Hilfe zu holen.

Geschädigte haben sich zusammengeschlossen

Da der Einzelne so gut wie keine Chance hat, sich gegen einen Versicherungskonzern zu wehren, haben sich die Geschädigten in diesem Jahr zusammengeschlossen und inzwischen ein schlagkräftiges Netzwerk aus professionellen Beratern aufgestellt, die aus den Bereichen Jura, Versicherungswirtschaft, PR und Wirtschaftspsychologie kommen. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sei inzwischen Öffentlichkeitsarbeit, um einen größeren Bekanntheitsgrad des Arbeitskreises zu bewirken. „Wir wollen uns nicht bereichern. Aber wir wollen endlich die Entschädigung, die uns zusteht, und für die wir jahrelang pünktlich unsere Beiträge gezahlt haben“, so der allgemeine Tenor.

Betroffene, die ebenfalls Probleme mit der Schadensregulierung durch ihre Brand- bzw. Elementarschadenversicherung haben (auch vermeintlich abgeschlossene Fälle) können sich beim Arbeitskreis melden. Kontakt unter: www.kampfgegendieversicherung.de