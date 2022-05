Begeisternder Auftakt zu den Füssener „Kaisersaalkonzerten“

Von: Chris Friedrich

Das „Laszlo Demeter Quartett“ präsentiert sich einer Publikumsschar im Kaisersaal als eingespieltes Team. Die Konzertreihe geht am Freitag, 12. Juni, 19 Uhr, mit dem Konzert des Cellisten Julius Berger und anderen musikalischen Gästen weiter.Foto: Friedrich © Chris Friedrich

Füssen – Das „Laszlo Demeter Quartett“ gestaltete das erste Event in der Reihe „Kaisersaalkonzerte 2022“ vor fast 100 Zuhörern als eine rundum gelungene Sache.

Dabei bewies der international bekannte Profi aus Reutte von der ersten Minute bis zum letzten Takt Spielfreude an den rhythmischen Instrumenten.



Unter dem Motto „Jazz & Moderne“ legte das „Laszlo Demeter Quartett“ inklusive Zugabe einen eineinhalb Stunden dauernden wunderbaren Auftritt hin. Der Bandleader begann mit den Kollegen Tibor Barna Csuhay am Kontrabass und Janos Nagy am Piano – Geiger Frankie Lato gesellte sich erst später zu ihnen auf die Bühne. Während typische Jazz-Combos dem heißen Blasinstrument – zum Beispiel dem Saxofon – die meiste Spielzeit einräumen, dominierte an diesem Abend unüberhörbar die Geige von Frankie Lato. Als Solist demonstrierte er eine fast schon unglaubliche Vielseitigkeit – Lato beherrscht schlicht das komplette Spektrum der Populärmusik in Europa.



Das Programm an diesem Freitagabend insgesamt war bunt wie die Mütze des Pianisten. Swingend ging das Quartett durch die Straßen von New York, voller Sehnsucht reiste es wieder nachhause. Zu seinen eigenen Werken erzählte Demeter, der selbst durch den Abend im Kaisersaal führte, die jeweilige Entstehungsgeschichte. Er blickte zudem zurück auf eine weitgehend unbeschwerte Studentenzeit, als der eigene musikalischer Weg begann und versetzte das Publikum mit einem Schlagzeugsolo im Stile von Ginger Baker aus den 70er Jahren in Hochstimmung.

Ebenso gut an kam seine mit ruhiger Stimme vorgetragene Moderation. Das Konzert widmete er seinem 2018 in Füssen als 91-Jähriger verstorbenen Schlagzeugkollegen Max Eichhorn, der Swing-und Jazz-Nummern einfach großartig gespielt hatte. Bleibt noch, ihm zuzurufen, wie der Songtitel eines seiner hörenswerten, weil vielschichtig aufgebauten Stücke, lautet: „Danke, Punkt, Punkt, Punkt.“



Zuvor hatte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) die Zuhörer zum Auftakt der diesjährigen „Kaisersaalkonzerte“ begrüßt und dabei auch an das „kulturelle Fiasko“ in den beiden zurückliegenden Corona-Jahren erinnerte, als der Gesundheitsschutz nach Ansicht der Politik geplante Live-Auftritte wie den von Lazlo Demeter nicht möglich machte.