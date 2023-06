Auch Kinder bei Unfall in Halblech schwerst verletzt

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem schweren Unfall in Halblech im Einsatz. © PantherMedia

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Füssen und Steingaden wurden am vergangenen Freitagnachmittag sechs Personen zum Teil schwerst verletzt - darunter auch Kinder.

Halblech - Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr ereignete sich auf der B17 zwischen Füssen und Steingaden ein schwerer Unfall, bei dem sechs Personen schwer verletzt wurden.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr mit seiner Familie auf der B17 in Fahrtrichtung Steingaden und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau und deren 9-jährigen Mitfahrerin.

Sämtliche Insassen wurden zum Teil schwerst verletzt in Kliniken verbracht. Darunter auch die 5 und 2 ½ Jahre alten Kinder des Unfallverursachers. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 40 000 Euro .Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert.

Es waren ca. 60 Kräfte der Feuerwehren Steingaden, Schwangau und Trauchgau sowie 3 Rettungshubschrauber und 5 Rettungswagen mit ca. 30 Rettungskräften im Einsatz. Die Polizei war mit 10 Beamten eingebunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt die Verkehrspolizei Kempten.