Absprache mit Vereinen

Auf dem Forggensee treffen immer mehr Nutzer aufeinander, was zu Konflikten führt

Von: Chris Friedrich

Der Forggensee zieht mit seinem schönen Alpenpanorama Segler, Stand-Up-Paddler, Fischer und Badegäste an. Das kann manchmal zu gefährlichen Situationen führen. © Archiv/Knoll

Füssen – Stand-Up-Paddler, Schwimmer, Segler, Fischer und nicht zuletzt die MS Füssen und MS Allgäu der Forggenseeschifffahrt: Im Sommer ist auf dem Forggensee so einige los. Damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen und womöglich in Gefahr begeben, gibt es klar Regeln. Doch die halten nicht alle ein.

Kapitän Harry Keller wünscht sich ein rücksichtsvolleres Verhalten auf dem Forggensee. © Friedrich

Dass es auf dem Forggensee manchmal wegen großer Sorglosigkeit zu gefährlichen Situationen kommt, davon weiß der erfahrene Kapitän Harry Keller ein Lied zu singen. Der Kreisbote ging vor kurzem mit an Bord eines Motorschiffes, um sich bei einer zweistündigen Rundfahrt bei Sonnenschein selbst ein Bild der Lage zu machen. An diesem Tag lief zwar alles ruhig ab, aber der Kapitän kennt auch ganz andere Arbeitstage, wie er zu berichten weiß. „Es war unglaublich. Statt den sicheren Abstand einzuhalten, hat einer tatsächlich direkten Kurs auf uns genommen“, erinnert er sich.

Die Crew habe beispielsweise auch schon erlebt, dass Schwimmer versucht hatten, sich am Motorboot festzuhalten. „Wir fahren vorausschauend“, unterstreicht Keller. Auf dem Forggensee sei die Atmosphäre „im Großen und Ganzen gut. Aber es gibt schwarze Schafe unter den Freizeitsportlern. Manche machen das mit Fleiß, dass sie sich und uns in eine schwierige Situation manövrieren, die lebensgefährlich werden kann.“

Er habe erlebt, dass manche versuchen, hinter das Motorschiff zu kommen. Oft unterschätzen Freizeitsportler, wie schnell die Schwesterschiffe MS Füssen und MS Allgäu sind, gibt Kapitän Keller ein weiteres Beispiel dafür, warum Zusammenstöße drohen.

Unverständlich ist ihm auch das Verhalten mancher Badegäste. „Anlegestellen werden blockiert. Warnsignale ignoriert. Soweit ist es schon gekommen, dass wir in Dietringen eine Absperrung einrichten mussten.“ Gegenseitige Rücksichtnahme auf dem See wünscht sich die Füssener Crew deshalb. Und dass sich Stand-Up-Paddler, bevor sie aufs Wasser gehen, beim Verleiher nach Trainingsmöglichkeiten erkundigen.



Absprache mit Vereinen

Um möglichst sicher auf dem Forggensee unterwegs zu sein, habe sich die Schifffahrt mit den Vereinen der Fischer und Segler abgesprochen. Und nicht zuletzt geht es dem Kapitän und seiner Mannschaft insbesondere darum: Badegäste und Freizeitsportler – Einzelne oder in Gruppen – sollten doch die aufgestellten Hinweisschilder beachten. Seine Crew sei „immer bemüht für ein gutes Miteinander“.

Die Saison dauert noch bis zum 15. Oktober. Passagiere können eine einstündige oder die große zweistündige Rundfahrt machen. Neben dem Linienverkehr bietet die Schifffahrt auch Charterfahrten an. Weitere Infos gibt es online unter www.forggensee-schifffahrt.de.