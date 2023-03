Aus der Nesselwanger Raiffeisenbank werden Wohnungen

Von: Herbert Hoellisch

Im Gebäude der VR-Bank sollen Wohnungen und Büros entstehen. © Herbert Hoellisch

Nesselwang - In insgesamt 16 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten will ein Investor das Gebäude der Raiffeisenbank im Ortszentrum umbauen. Im Hinblick auf den dringenden Bedarf von Wohnungen im Ort stimmte der Marktgemeinderat in der vergangenen Woche einstimmig den vorgelegten Plänen zu.

Aktuell bestehen in dem Gebäude bereits vier Wohneinheiten. Der Eigentümer des Gebäudes plant nun laut Nesselwangs Bauamtsleiter Christoph Uhl 25 bis 120 Quadratmeter große Wohnungen und Gewerbeeinheiten. „Die Wohnungen haben eine durchschnittliche Größe zwischen 60 bis 80 Quadratmetern“, erklärte Uhl auf Nachfrage aus dem Marktgemeinderat.

Ob es sich um Miet- oder Eigentumswohnungen handelt, sei derzeit noch unklar, so der Bauamtsleiter weiter. Umstritten ist derzeit noch die Nutzung einer geplanten Kellerwohnung. „Hier muss das Landratsamt entscheiden, ob sie überhaupt genehmigungsfähig ist“, sagte Uhl. Grund hierfür sei das Verhältnis zwischen der Fensterfläche für Belichtung und Belüftung und der Wohnfläche. Hier müssen bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllt werden.

Die Praxis, die sich derzeit noch in den oberen Stockwerken des Gebäudes befindet, spielt in den neuen Plänen keine Rolle mehr und suche daher dringend neue Räume im Ort.



Nach einem Hinweis aus dem Kommunalparlament soll die Verwaltung den Investor auf die geltende Spielplatzsatzung der Marktgemeinde hinweisen. Da sich allerdings nur kleine Grünflächen um das Gebäude herum befinden, werde es wohl auf eine Ablösung von der Spielplatzsatzung hinauslaufen, stellten die Ratsmitglieder fest.