Aus Liebe zum Holz: Sebastian Moser ist Deutscher Meister im Schreinerhandwerk

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Sebastian Moser mit seinem Prüfungsstück: 19 Stunden hatte er Zeit für die Herstellung eines Sideboards mit 20 Holzverbindungen. © Meiko Janke/art-pix.com

Sebastian Moser aus Steingaden ist deutscher Meister im Schreinerhandwerk. Im Kreisboten erzählt er, wie es dazu gekommen ist.

Füssen/Steingaden – Welche Voraussetzungen es braucht, um Deutscher Meister im Schreinerhandwerk zu werden? Schreinermeister Florian Klein aus Steingaden schaut auf seinen Schützling Sebastian Moser, der genau das geschafft hat. „Viel Fleiß, Ehrgeiz, die richtige Einstellung – und auch Glück“, sagt er dann. „Und es ist wichtig, dass alle im Betrieb mit dabei sind. Wenn jeder nur in seinem Eck steht, geht sowas nicht.“

Sebastian sieht das ähnlich: Seine Kollegen im Betrieb hätten ihm viel beigebracht und immer ein offenes Ohr gehabt, erzählt er dem Kreisboten. Und sein Chef habe ihn einfach machen lassen und ihm auch Schwieriges zugetraut.



So kam es also, dass in der Schreinerei Klein in Steingaden ein Deutscher Meister heranreifte. Vielmehr reiften sogar zwei große Talente heran: Sebastians ehemaliger Lehrlingskollege Sebastian Trainer gewann die Bayerischen Meisterschaften und wurde bei der Deutschen Meisterschaft Vierter. „Wir sind natürlich mehr als stolz auf unsere beiden Sebastians“, betont Ausbilder Florian Klein.



Sebastian Moser (links) mit seinem Sideboard und Schreinermeister Florian Klein. © Gschwend

Dass die beiden jungen Leute talentiert waren, sei von Anfang an klar gewesen, erinnert sich Klein. Dann seien mehrere Faktoren zusammen gekommen. Zum einen sei die Berufsschule für Schreiner in Füssen „die Beste“, schwärmt der Schreinermeister. Zum anderen hätten die Lehrlinge von sich aus stets Interesse gezeigt und einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Da die beiden sich gut verstanden, unterstützten sie sich gegenseitig und spornten sich auch an. Sebastian Moser kann das bestätigen: „Zu zweit ist es besser“, meint er kurz und knapp.



Liebe zum Holz

Auch die Fahrt zur Deutschen Meisterschaft an der Nordsee habe gemeinsam mehr Spaß gemacht. Inzwischen haben beide Sebastians ihre Lehre abgeschlossen. Sebastian Moser ist in der Schreinerei Klein geblieben, Sebastian Trainer hat den Betrieb gewechselt.



Die Liebe zum Holz ist das, was Sebastian Moser in seiner täglichen Arbeit motiviert. „Jedes Brett ist anders. Ich mag das Gefühl, wenn man Holz anfasst. Holz ist warm“, beschreibt der 20-Jährige seine Leidenschaft für den heimischen Werkstoff. Er ist kein Mann der vielen Worte, er ist ein Praktiker, der mit seinen Händen Werthaltiges erschafft und dabei mit großer Sorgfalt vorgeht. Diese Sorgfalt war auch bei den Meisterschaften gefragt. „Besonders dass die Verbindungen alle passen, war wichtig“, erzählt der Steingadener.



Steigender Druck

Und natürlich musste unter Zeitdruck gearbeitet werden. Der Schwierigkeitsgrad besonders bei der Deutschen Meisterschaft war hoch: In 19 Stunden war ein Sideboard mit 20 Holzverbindungen herzustellen. Außerdem war das Prüfungsstück mit weiteren Schwierigkeiten gespickt. „Neben Schnelligkeit, räumlicher Vorstellungskraft und Präzision war auch handwerkliche Perfektion nötig, um am Ende punkten zu können“, heißt es in der Fachzeitschrift Massstab.



Ausbilder Florian Klein erklärt, dass bei den bundesweiten Meisterschaften häufig die Vertreter aus Bayern oder Baden-Württemberg gewinnen. Das liege daran, dass Holz hier noch einen hohen Stellenwert hat. „Hier arbeitet man noch viel mit Massivholz. Weiter oben kommt dann die Spanplatte“, erklärt Klein.

Der Beruf des Schreiners sei in unserer Region sehr angesehen und die Menschen seien auch bereit, Geld für hochwertige Möbelstücke auszugeben. Umso bedauerlicher findet der Schreinermeister, dass viele Betriebe keine Lehrlinge mehr einstellen. Die Nachfrage, meint er, sei bei den jungen Leuten da. Aber eine Lehrstelle zu finden alles andere als einfach.



Sebastian Moser jedenfalls hat seinen Traumberuf gefunden. Er möchte bei seinem Handwerk bleiben und irgendwann noch den Schreinermeister machen. Ein nächster Schritt – nachdem er seine Siegesserie noch fortsetzen konnte und auch noch „Die gute Form“, den Gestaltungswettbewerb der bayerischen Schreinerinnung gewonnen hat – könnte die Weltmeisterschaft sein. Diese findet 2024 im französischen Lyon statt. Ob er sich diesen Stress tatsächlich antun will, weiß Sebastian jetzt aber noch nicht. Chef Florian Klein sieht das entspannt: „Wir sind jetzt schon stolz genug“, lacht er.