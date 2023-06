Außerfern als Modellregion für attraktive Pflege

Kümmern sich um die Pflege: (von links) Dr. Matthias König (Obmann des Sozial- und Gesundheitssprengels Außerfern), Reuttes Bürgermeister Günter Salchner und Hanspeter Wagner (Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkspflegeheim Reutte). © ed

Zusammen haben fünf Einrichtungen aus dem Bezirk Reutte eine gemeinsame Arbeitgebermarke unter dem Motto „Who cares? – We care“ erarbeitet.

Reutte – Moderatorin Ursula Euler bemühte bei der Vorstellung des Projekts „Außerfern als Modellregion für attraktives Arbeiten in der Pflege“ in der Arena auf Ehrenberg sogar Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“. Weiter fügte sie hinzu: „Es wird auch in Zukunft für die Pflege im Außerfern wichtig sein, die Rahmenbedingungen zu beobachten und gemeinsam entsprechend zu agieren“. Zusammen hatten fünf Einrichtungen aus dem Bezirk Reutte eine gemeinsame Arbeitgebermarke unter dem Motto „Who cares? – We care“ erarbeitet, wobei sie bei diesem Prozess von Dr. Christian Bauer (Connect Competence) und Simona Stedile-Foradori (Team Stadthaus) unterstützt wurden.



Die verstärkte Berichterstattung seit der Pandemie veranlassten die Verantwortlichen des Sozial- und Gesundheitssprengel, des BKH Reutte, des Campus Gesundheit, dem Seniorenzentrum Reutte und dem Haus Ehrenberg, sich gemeinsam mit der bestehenden Situation auseinanderzusetzen. Koordiniert und begleitet wurde der Prozess vom Verein Regionalentwicklung Außerfern.

Arbeitszufriedenheit, Wertschätzung, angemessene Bezahlung

Themen waren dabei unter anderem Arbeitszufriedenheit, Attraktivierung durch gesteigerte Wertschätzung, angemessene Bezahlung, Koordination der Arbeitszeiten in der Pflege, Freizeitangebote und die Herausforderung, ausreichend Personal zu finden um das gute Niveau in der „Pflege Außerfern“ zu halten bzw. weiterzuentwickeln. Dazu wird es in den kommenden Monaten eine intensive „Social Media Kampagne“ geben, um Menschen, die attraktive Pflegearbeit und höchste Lebensqualität im alpinen Raum schätzen, anzusprechen.

Für die Zukunft ist die Kooperation der fünf Außerferner Einrichtungen weiter zu entwickeln, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren und sich aktiv um Bonuspartner zu kümmern, deren Einrichtungen Vergünstigungen anbieten – derzeit sind es bereits 28 Außerferner Wirtschaftsbetriebe die verlässlich ihre Unterstützung zugesagt haben. (ed)