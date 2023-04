Diskussion um Fernpass-Maut hält an

Wer vom Allgäu an den Gardasee will, muss über den Fernpass. Das wird künftig vermutlich elf Euro kosten. © Panthermedia/Beate Tuerk

Reutte – Die unendliche Geschichte der Verbindung des Außerferns ins Inntal und damit auch die Nord-Süd-Urlauberroute über den Fernpass hat einmal mehr neue Nahrung erhalten. Das Vorhaben der Landesregierung den Pass durch einen bemauteten Scheiteltunnel zu entschärfen, hat zu Ablehnungen auf teils unterschiedlichsten Seiten geführt.



Die Finanzierung des geplanten Scheiteltunnels über eine Fernpass-Maut würde sowohl die regionale Wirtschaft als auch die Bevölkerung massiv benachteiligen, wird von der Wirtschaft befürchtet. Beinahe alle Waren, die das Außerfern benötige, müssten schließlich über den Fernpass transportiert werden, warnt Christian Strigl, der Obmann der Wirtschaftskammer (WK) Reutte, vor Mehrkosten für Unternehmen und die Bevölkerung.

Schützenhilfe von der EU

Die Wirtschaftskammer lehnt also eine Maut auf jeden Fall strikt ab. Dabei könnte sie von der EU Schützenhilfe bekommen. Nach der neuen EU-Wegekostenrichtlinie, die bis Ende 2024 umgesetzt werden muss, dürfte es nämlich keine Bevorteilungen mehr geben. Die Mautbefreiung für Einheimische wäre demnach nicht mehr möglich. Ohne „Zuschüsse“ von außen in Höhe von geschätzten 50 Millionen Euro Mautgebühr pro Jahr dürfte der Scheiteltunnel jedoch nicht finanzierbar sein.



Die ebenfalls geschätzten Kosten für den Fernpasstunnel (160 Millionen Euro) und die zweite Röhre für den Lermooser Tunnel (250 Millionen Euro) sind für viele Experten „utopisch“.



Die Lebensqualität der Anrainer zu opfern, wenn der Scheiteltunnel tatsächlich gebaut würde, sehen die Grünen als Katastrophe. Sie warnen, dass mit der Röhre die Tonnagebegrenzung fallen würde und damit dem Lkw-Verkehr Tür und Tor geöffnet würde. „Unsere Landesregierung scheint arm an Ideen für zukunftsorientierte und nachhaltige Verkehrspolitik zu sein, denn sonst würde sie sich für einen Fernpass-Bahntunnel stark machen,“ meint Margit Dablander von den Grünen. Letzterer wäre, so die Reuttener Gemeinderätin, der bessere Weg in die Verkehrs-Zukunft.



Verkehr als Problem

Mit dieser Meinung scheint sie nicht allein da zu stehen. Vielen Menschen aus dem Bezirk spricht zum Beispiel der pensionierte Lehrer Karlheinz Pohler aus Weißenbach aus der Seele. Er scheint eine „schweigende Mehrheit“ zu vertreten, die den vier Minuten Zeitersparniss durch den Tunnel auf dem Weg nach Innsbruck nichts abgewinnen können. Er meint vielmehr: „Ich fahre seit 50 Jahren immer wieder die Strecke von Reutte nach Innsbruck. Noch nie hätte ich Anlass gehabt mich über die Straße zu beschweren. Wenn je etwas Anlass zum Ärger gegeben hatte, war es immer nur der Verkehr.“



Damit bringt der Weißenbacher Pensionist zum Ausdruck, dass eine Lösung des Problems nur auf der Verkehrsseite realisierbar sei. Eben genau diesen Verkehr gelte es zu dosieren und zu lenken. Unnötige „Löcher“ seien dazu allerdings nicht nötig. (niko)