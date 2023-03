Reutte: Medizinische Versorgung gesichert

Teilen

Verbandsobmann Hanspeter Wagner (rechts) und Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler bei der Vertragsunterzeichnung. © ed

Mit dem schrittweisen Neu- und Umbau bei laufendem Betrieb wird das Bezirkskrankenhaus Reutte in den nächsten vier Jahren zukunftsfähig ausgebaut.

Reutte – Mit dem schrittweisen Neu- und Umbau bei laufendem Betrieb wird das Bezirkskrankenhaus Reutte in den nächsten vier Jahren zukunftsfähig ausgebaut. Die 36 Trägergemeinden des Außerfern haben gemeinsam mit den Verantwortlichen im Haus einen Masterplan für ein modernes Gesundheit- und Behandlungszentrum in der Region beschlossen.



Mit der Umsetzung wurde vergangene Woche der international führende Gesundheitskonzern VAMED als Totalunternehmer beauftragt. Das Projekt soll bis zum Sommer 2027 abgeschlossen sein, die Kosten betragen 30,6 Mio. Euro, wovon die Gemeinden ein Drittel tragen müssen.



Dass die Gemeinden einstimmig hinter dem Projekt stehen und das Land Tirol für den Rest der Summe verantwortlich zeichnet, ist für den Obmann des Gemeindeverbandes, Breitenwang Bürgermeister Hanspeter Wagner, mehr als erfreulich: „Mit der umfassenden Erneuerung und Erweiterung wird das Spital weiter gestärkt und eine breite medizinische Versorgung der Menschen im Außerfern für alle Notfälle vor Ort für die Zukunft gesichert“.

Dies unterstrich auch BKH-Verwaltungsdirektor Helmut Ziegler: „Der österreichweit gesetzlich vorgeschriebene Strukturplan Gesundheit wird hier in der Region Außerfern zum Wohle der Patientinnen und Patienten wie auch der Belegschaft konsequent und vorbildlich umgesetzt“, sagte Helmut Ziegler und fügte hinzu: „Innovative Behandlungskonzepte finden sich in neuen Versorgungsformen wie der Tages- und Wochenklinik, dem Ausbau der Akutgeriatrie und Remobilisation sowie die Zusammenlegung von Kinder- und Geburtenabteilung“.



Drei Ausbaustufen

Der neue Masterplan sieht drei Ausbaustufen vor, in denen auf einer Bruttogeschossfläche von rund 8000 Quadratmetern schrittweise umfassende Bereiche erneuert werden im Endausbau werden über 125 Betten zur Verfügung stehen. „Aus unserer Sicht“ so Verbandsobmann Hanspeter Wagner „ist die Neustrukturierung für das langfristige Überleben des BKH Reutte in seinem derzeitigen Leistungsspektrum unabdingbar und sichert nicht nur die gesundheitliche Versorgung unserer 33.000 Einwohner im Außerfern, sondern steigert die Arbeitsplatzattraktivität der Mitarbeiter und sichert diese zugleich“. (ed)