Fahrverbote in Tirol zahlen sich aus

Diese Karte zeigt, wo entlang der B179 im Bezirk ein Fahrverbot für Nebenstraßen gilt. Damit sollen die Anwohner geschützt werden. © Land Tirol

Innsbruck – Mit Fahrverboten will die Tiroler Regierung erneut die Ortschaften entlang der Hauptreiserouten vor dem Ausweichverkehr schützen – bislang mit Erfolg

Allein seit Pfingsten registrierten die Behörden rund 56.000 Zurückweisungen. Die meisten erfolgten entlang der Fernpassstraße B179 im Bezirk Reutte, wie die Landesregierung jetzt mitteilte.



Wenn Einsatzkräfte einen massiven Zeitverlust verzeichnen oder nicht mehr zum Einsatzort gelangen, weil Straßen in den Ortschaften entlang von Reiserouten durch Staubildungen nicht mehr passierbar sind, benötigt es Maßnahmen – solche hat das Land Tirol mit den Fahrverboten für den Ausweichverkehr bereits im Sommer 2019 erstmals gesetzt.

Konkret dürfen Transitreisende entlang definierter Straßenabschnitte nicht vom höherrangigen Straßennetz abfahren, um beispielsweise einem Stau über das Ortsgebiet auszuweichen. Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr sind von den Fahrverboten ausgenommen (der Kreisbote berichtete mehrfach).

Dadurch sollen die Bevölkerung und die Gäste in den transitgeplagten Ortschaften entlang der bekannten Reiserouten geschützt und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden. Dass sich das Konzept auszahlt, zeigen die Zahlen, die die Landesregierung jetzt bekannt gibt.

Allein seit Juni registrierten die Behörden in den Bezirken Kufstein, Innsbruck-Stadt sowie Innsbruck-Land und Reutte über 56.000 Zurückweisungen – die meisten davon im Bezirk Reutte. Insgesamt waren es in den vergangenen neun Wochen neben den über 30.000 Zurückweisungen im Bereich Reutte über 24.000 im Bezirk Innsbruck-Land, über 2000 im Bezirk Kufstein und rund 450 in Innsbruck-Stadt (Pfingstwochenende).



Nach dem Ferienbeginn in Bayern und somit einem der reisestärksten Wochenenden ziehen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) gemeinsam mit der Polizei eine Zwischenbilanz: „Die Fahrverbote zeigen auch in der heurigen Sommersaison ihre Wirkung: In den Ortsgebieten kam es größtenteils zu keinen Stauungen und der Verkehrsfluss blieb fließend.“



Genaue Analysen

An jenen Tagen, an denen es dennoch zu einem erhöhten Verkaufsaufkommen im Ort gekommen sei, seien umgehend nachbearbeitet und Maßnahmen entsprechend adaptiert worden.Jeder Fahrverbotstag werde vonseiten der Polizei und den Experten analysiert, um darauf aufbauend Erfahrungen und Einschätzungen zu sammeln.



„Die zurückgekehrte Reiselust ist mittlerweile auf unseren Straßen spür- und sichtbar“, so Verkehrslandesrätin Felipe. Dass allein im Raum Reutte über 30.000 Autofahrer zurückgewiesen werden mussten, lasse erahnen, welch starkes Verkehrsaufkommen in den vergangenen Wochen auf Tirols Straßen geherrscht habe, so die Grünen-Politikerin weiter. Die Fahrverbote seien vor diesem Hintergrund eine notwendige und mittlerweile bewährte Notmaßnahme.



Daher sollen auch an den kommenden Wochenenden die Fahrverbote wieder gelten und streng kontrolliert werden. „Sodass die Verkehrs- und Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und unsere Gäste sichergestellt ist“, kündigte Felipe an.



Verständnis ist da

Oberst Günther Salzmann von der Landesverkehrsabteilung der Polizei fasst zusammen: „Auch wenn es zahlreiche Zurückweisungen gibt, lässt sich festhalten, dass die Fahrverbote an reisestarken Tagen und Wochenenden wichtig waren – ohne Fahrverbote wäre es vielerorts zu einem massiven Verkehrsaufkommen und dadurch zu Problemen gekommen“, fasst Oberst Günther Salzmann von der Landesverkehrsabteilung der Polizei die Situation zusammen.

Zwar sei den Autofahrern das Fahrverbot bekannt, oftmals vertrauten diese aber bewusst oder unbewusst auf ihr Navigationsgerät. „Dennoch ist das Verständnis bei den Reisenden für die Maßnahme vorhanden“, so Salzmann weiter. „Auch an den kommenden Wochenenden werden wir weiterhin unterstützen, um die betroffenen Ortsdurchfahrten frei zu halten.“



Die Fahrverbote in beide Fahrtrichtungen gelten noch bis inklusive Sonntag, 11. September, jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr.



Wo die Fahrverbote gelten sowie weitere Informationen zu den Fahrverboten finden sich im Internet unter www.tirol.gv.at/fahrverbote.