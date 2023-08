Ausstellung in Reutte: Stark und voller weiblicher Sensibilität

Ausstellungseröffnung: Marinus Wirtl und Michaela Gräper zusammen mit Galeristin Veronika Kunz. © ed

Zwei außergewöhnliche Künstler aus Oberbayern haben seit kurzem in der Zeillergalerie in Reutte ihre Objekte ausgestellt: Michaela Gräper aus Burggen und Marinus Wirtl aus Schongau zeigen eine „Weibliche Landschaft“.

In seiner Begrüßung skizzierte bei der Vernissage Robert Pacher als Kulturbeauftragter der Marktgemeinde Reutte den Werdegang der Bildhauerin Michaela Gräper: Nach dem Studium der Bildenden Künste in München ist sie, deren Wurzeln in den traditionellen Schnitzereien von Oberammergau liegen, seit 1995 freiberuflich Holz-Bildhauerin. Im Mittelpunkt ihrer Werke, die sie in der Vergangenheit in vielen nationalen und internationalen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen präsentiert hat, stehen individuelle Darstellungen von „Weibern“, die sie wirkungsvoll, stark und voller weiblicher Sensibilität darstellt.

Neugier des Betrachters

Aus Lindenholz geschnitzt, in liebevoll kolorierte Kleider gehüllt, erwecken sie die Neugier des Betrachters. Mit dem Druckstock „Menschentränen“ hat sie einer weiteren Kunstrichtung Ausdruck gegeben, in dem mit dem Heer an Soldaten und den devoten in rot gehaltenen nackten Figuren im Vordergrund, die weltweit makabere Situation der Menschenrechte verdeutlicht.



Der studierte Bildhauer Marinus Wirtl war schon des öfteren im Außerfern mit seinen Werken zu Gast, so 2016 in der Dengelgalerie in Reutte, in Ehrwald und 2017 in der Galerie „Augenblick“ in Tannheim. „Du arbeitest in Metall, in Holz aber auch in Kunststoff, erfindest Maschinenobjekte und formst mit deinen Händen bunte kleine Objekte“, so Robert Pacher in seiner Laudatio für den Künstler. Sein weiterer Wirkungskreis von „Weibsbildern“ über Podexe, einen Rollladenschrank mit verschiedenen Objekten oder Fermalelandscape aus den verschiedensten Werkstoffen wie Stahl und Bronze, Holz, Linde oder Kunststoff bringt den Betrachter ob dieser Vielfalt zum Staunen.



Die Ausstellung in der Zeillergalerie ist bis 26. August, jeweils von Dienstag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am 19. August ist Michaela Gräper persönlich anwesend. (ed)