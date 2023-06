Schöpferisch gelebte Zeit: Bilder und Skulpturen

Der 94 jährige Hubert Parras ließ es sich nicht nehmen, selbst zur Eröffnung zu erscheinen, um seine Keramik und Bronzefiguren zu präsentieren. © Berndt

Die neue Ausstellung in der Galerie „Augenblick“ in Tannheim in Tirol ist eine sehr gelungene Hommage an das Künstlerehepaar Barbara und Hubert Perras aus Deutschland.

Tannheim – Die jüngste Ausstellung in der Galerie „Augenblick“ in Tannheim in Tirol, die kürzlich feierlich eröffnet wurde, stellt eine sehr gelungene Hommage an das Künstlerehepaar Barbara und Hubert Perras aus Deutschland dar. Unter dem Titel „Gelebte Zeit“ werden dabei noch bis zum 25. Juni rund 25 Bilder von Barbara Perras in memoriam der Malerin sowie knapp zehn Skulpturen von ihrem Mann Hubert gezeigt.

Und während die vornehmlich in Raku und aus Bronze gefertigten Bildhauerarbeiten von Hubert Perras den Rahmen zu der von Ulla Mayer-Raichle, Eva Andersson und der Galerieleiterin Veronika Kunz-Radolf konzipierten Schau bilden, erinnern die verschiedenen, teils recht farbenfrohen Collagen und Acrylmalereien eindrucksvoll an das kreative Schaffen der vor mehreren Jahren gestorbenen Barbara Perras.

Vor allem ihre abstrakten Gemälde spiegeln dabei einen kleinen Überblick über die zahlreichen Werke des gesamten Künstlerlebens von Barbara Perras wider, wie Kunz-Radolf anlässlich der von großem Publikumsinteresse begleiteten Vernissage erklärte. Größtenteils weitaus gegenständlicher präsentieren sich dagegen die Skulpturen von Hubert Perras, der am Eröffnungsabend vielgefragter Gesprächspartner zahlreicher Besucher war, zu denen denn auch zwei der drei Söhne des Ehepaares gehörten. Einer von ihnen, Jan Perras, zeigte sich dabei besonders „überrascht darüber, wie groß die Bekanntschaft unserer Eltern ist“, während er es darüber hinaus „toll“ fand, „wie viele Leute hier auf dem Boden der Kunst zusammengekommen sind.“ (lex)

Info: Die Ausstellung „Gelebte Zeit“ dauert bis zum 25. Juni und ist in dieser Zeit Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.