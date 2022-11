Auto kracht in Füssener Bekleidungsgeschäft

Nächtlicher Unfall

Ein Auto ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen die Hauswand eines Bekleidungsgeschäfts in Füssen gekracht. Von dem Fahrer fehlte zunächst jedoch jede Spur.



Füssen – Wie die Polizei mitteilt, ging mitten in der Nacht die Meldung ein, dass ein Pkw in eine Hauswand an der Ecke Kemptener Straße/Ritterstraße gekracht sei. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Aufgrund der Wucht des Aufpralls öffnete sich sogar der Airbag. Vom Fahrer fehlte jedoch bei Eintreffen der Polizei jegliche Spur. Durch die Mithilfe eines Taxifahrers konnte der Halter des Pkw dann doch noch in der Nähe aufgefunden werden.

Da der Mann zudem alkoholisiert war, wird gegen ihn nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro an der Hauswand des betroffenen Bekleidungsgeschäftes. Die Polizei Füssen sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, die zwischen drei und vier Uhr morgens den Verkehrsunfall beobachtet haben, Hinweise an die Telefonnummer 08362/9123-0.