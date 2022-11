Autofahrer drängt Fahranfängerin ab

Die Füssener Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntag einen Unfall verursacht haben soll. © Frank Straube / PantherMedia

Due Polizei sucht einen rabiaten Autofahrer, der am Sonntagabend zwischen Roßhaupten und Lechbruck einen Unfall verursacht haben soll.

Roßhaupten – Die Polizei sucht nach einem Flüchtigen, der in einen Unfall mit einer 18-jährigen Fahranfängerin verwickelt war. Die junge Frau war am Sonntagabend auf der B16 bei Roßhaupten in Richtung Füssen unterwegs. Sie fuhr in einer Fahrzeugkolonne von vier Fahrzeugen.

Kurz vor der Abfahrt in Richtung Lechbruck scherte das hinterste Fahrzeug nach links zum Überholen aus, obwohl der Fahrer in einer Rechtskurve den Verkehr nicht überblicken konnte. Als Gegenverkehr kam, touchierte der unbekannte Fahrer den Pkw der 18-Jährigen und drängte sie nach rechts ab.

Daraufhin fuhr diese einen Verkehrspfosten um und kam schleudernd zum Stehen. Der Unfallverursacher bremste nur kurz ab und flüchtete. Am Fahrzeug der 18-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro und die Fahranfängerin erlitt einen Schock.