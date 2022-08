AWO-Empfang in Füssen: »Gutmenschen sind glücklicher«

Von: Matthias Matz

Das Foto zeigt die drei Vertreter der Ausgezeichneten für den Hauptpreis: Norbert Kolz und Angelika Eller-Wiedemann (v.l.) vom AWO-Kreisverband Lindau, Karin Tschirschnitz vom Ortsverein Marktoberdorf sowie Maria Restel und Tobias Steidle vom Ortsverein Altenstadt. © ed

Füssen - Um verschiedene AWO-Einrichtungen auszuzeichnen, hatte die AWO Schwaben kürzlich zu einem Empfang ins Füssener Festspielhaus eingeladen.

Großer Bahnhof für die Ehrenamtlichen des Bezirks der Arbeiterwohlfahrt Schwaben (AWO): Mit einem Empfang im Festspielhaus Neuschwanstein dankte und würdigte die Einrichtung kürzlich einige Personen und Projekte mit dem Engagement-Preis und drei Einrichtungen mit dem Hauptpreis für ihre außerordentlichen Projekte, die sie mit viel persönlichem Einsatz organisiert hatten.

Als Präsidentin der AWO Schwaben würdigte die Füssenerin Brigitte Protschka vor rund 120 Gästen das ehrenamtliche Engagement, das nicht nur das Selbstbewusstsein jedes einzelnen stärke, sondern auch die sozialen Kompetenzen sowie das Zusammenrücken im Gemeinschaftsgefühl. „Wir sind froh und es ist ein Glück, dass sich in der AWO Schwaben 3000 Mitglieder sozial engagieren“, sagte die Präsidentin.

„Sie alle haben das Herz am rechten Fleck, denken nicht zuerst an sich selbst und haben auch nicht ihren Vorteil im Auge“, fügte sie hinzu. Ein ehrenamtliches Engagement ermögliche selbstbestimmtes Handeln und stiftet Sinn.



Eine Abfuhr erteilte sie denen, die das Wort „Gutmensch“ oft mit ironischem Unterton verwenden und diesem Personenkreis oft einen Drang nach Anerkennung unterstellen. Es sei schädlich für unsere Gemeinschaft, wenn gerade die, die selbstlos unterwegs sind, dafür auch noch gebrandmarkt werden. „Ich behaupte, dass 'Gutmenschen' glücklicher sind als Menschen, die stets auf den eigenen Vorteil bedacht sind“, betonte Protschka.



Bürgermeister Max Eichstetter (CSU) stellt in seiner Begrüßung fest, dass vieles ohne die Motivation für das Ehrenamt nicht umsetzbar wäre. Die Aufgabe für die kommenden Jahre müsse es daher sein, nachfolgende Generationen auch für dieses ehrenamtliche Engagement zu sensibilisieren und für die auf soziales Miteinander ausgerichtete Arbeit zu gewinnen.



Lob von Wengert

Als stellvertretender Landrat betonte auch Dr. Paul Wengert (SPD), dass es ohne Ehrenamtliche vieles nicht funktioniere, weshalb der Landkreis ebenso wie die AWO sie über alle Maßen schätze und unterstütze. „Ehrenamtliche sind das Fundament unserer Gesellschaft, aber auch der Mörtel, der unser Haus zusammenhält und ich möchte allen Respekt, Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken“, sagte Wengert und fügte hinzu: „Mich freut es deshalb besonders, dass die AWO Schwaben wieder ihren 'Tag des Ehrenamts' durchführt und das genau am richtigen Ort. Nämlich hier im Ostallgäu, wo das Ehrenamt einen ganz besonderen Stellenwert genießt“. Am Ende des offiziellen Teils stand der Tenor aller Ausgezeichneten der AWO Schwaben fest: „Wir würden alles wieder genau so machen“.



Als besonderes Zuckerl gab es zum Abschluss des Tages einen Besuch der Vorstellung des neuesten Musicals „Zeppelin“ im Festspielhaus – sozusagen als Belohnung für soziales Engagement.



Für die musikalische Gestaltung des Empfangs sorgte das Duo „Tom & Flo“ mit Thomas Prestele und Florian Laske, die fein nuancierten Klängen, größtenteils aus den 1960er Jahren, zum Besten gaben.

Die Preisträger Träger des „Engagementpreises”:

• „Bündnis nachhaltiges Marktoberdorf“ als Kooperation zwischen dem AWO-Ortsverein Marktoberdorf und dem örtlichen Reparaturcafé • AWO-Kreisverband Lindau mit den Ortsvereinen Lindenberg-Westallgäu und Lindau - Projekt „Starthilfe“

• AWO-Ortsverein Altenstadt – Ukrainehilfe

