B179 Fernpassstraße: Stauausweichverkehr sorgt für Unmut bei der Bevölkerung

Von: Hans Nikolussi

An vorderster Front bei den Protesten am Samstag: Grünen-Gemeinderätin Margit Dablander. © Nikolussi

Gemeinsam mit Vertretern der grenzübergreifenden IG Verkehrswende haben am Samstag zahlreiche Anwohner gegen den Ausweichverkehr im Außerfern demonstriert.

Musau - Zu Ferienbeginn und auch an den Wochenenden ist er vorprogrammiert: der Stau auf der B179 im Außerfern. Der Ausweichverkehr auf die Nebenstraßen im Großraum von Reutte bringt die Bevölkerung der Anrainergemeinden in Rage. Den Bewohnern von Vils und Musau ist es dann nicht möglich, mit dem Auto beispielsweise in Richtung Reutte zu fahren. Sie beklagen außerdem, dass sie die Fenster aufgrund des Lärms und Gestankes nicht öffnen können und der Aufenthalt auf Balkon, Terrasse oder Garten unmöglich wird.

Daher ergriffen die Anwohner am Samstag die Initiative und unterstützte eine Forderung der IG Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol mit einer Blockade der Abfahrt auf die L69 bei Ulrichsbrücke. Rund 50 Teilnehmer aus Musau, Pinswang und Reutte waren dabei.

Im Mittelpunkt der Kritik: das Abfahrverbot, welches durch eine Verbotstafel wohl kundgemacht ist, von den stauausweichenden Autofahrern aber immer wieder ignoriert wird. Konsequenzen wie zum Beispiel Strafen erfolgen aber nicht.

Kritisiert wird ebenfalls, dass bereits auf bayerischer Seite von der Autobahn abgefahren wird, um dem Stau auszuweichen. Somit ist auch Vils vom Durchzugsverkehr und Stau stark belastet. Auch hier wäre eine Blockade nötig, wie Bürgermeisterin Carmen Strigl-Petz, die Mitbegründerin der IG Verkehrswende, feststellt.

Die Kontrollen des Abfahrtsverbotes in Pflach, Musau und Pinswang sollten aufrecht bleiben, bis sich der Stau auflöst. Ansonsten seien die Landes- und Gemeindestraßen von Vils bis zum Katzenberg unmittelbar nach Abzug der Kontrollorgane zugestaut, meinen die Verantwortlichen bei der IG Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol.

Ein weiterer Aspekt der unguten Zustände auf der B179 bei Stau: den Blaulichtorganisationen sei es massiv erschwert möglich, zu einem Einsatzort zu gelangen. Derartige Umstände seien nicht länger zu akzeptieren, weil möglicherweise Menschenleben gefährdet seien.

„Die IG Verkehrswende fordert den Tiroler Landeshauptmann Mattle und die SPÖ auf, mit den Bayrischen Amtskolleg:innen betreffende Abfahrtverbot von der A7 auf die Bayrischen Landesstraßen zu verhandeln und so die Dörfer zu schützen“, richtet die Vertreterin der Initiative im Außerfern, die Reuttener Grünen-Gemeinderätin Margit Dablander, der Tiroler Landesregierung aus.