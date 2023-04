Bär im Lechtal: Eine erhöhte Gefahr für Menschen?

Von: Matthias Matz

Ein Wildkamera hat das Tier in der Nähe von Stanzach eingefangen. Seitdem ist die Aufregung in der Öffentlichkeit groß. © Walter Walch

Von dem im Lechtal gesichteten Bär geht nach derzeitigen Erkenntnissen keine erhöhte Gefahr für Menschen aus. Anders verhält es sich jedoch mit Weidetieren.

Reutte/Füssen - Seitdem feststeht, dass im Lechtal - teilweise nur 30 bis 40 Kilometer von Füssen entfernt - ein Bär durch die Wälder streift, ist die Aufregung in der Außerferner Bevölkerung groß. Die Tiroler Landesregierung weist jetzt darauf hin, dass von dem Tier keine erhöhte Gefahr für Menschen ausgeht. „Die Wahrscheinlichkeit in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering“, sagt Martin Janovsky, Landesexperte für das Monitoring großer Beutegreifer.

Wie die Landesregierung am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind in diesem Jahr bereits mindestens fünf verschiedene Wölfe und zwei Bären nachgewiesen worden. Einer davon ist das Tier, das Anfang der Woche von einer Wildkamera bei Stanzach aufgenommen wurde. Am Dienstag wurden schließlich Spuren des Beutegreifers bei Elmen entdeckt. Die Jäger im Bezirk Reutte gehen deshalb davon aus, dass sich das Tier in Richtung Vorarlberg bewegt.

Sämtliche Bärennachweise erfolgten anhand von Wildkameraaufnahmen, Spuren im Schnee, Losungen (Kot) oder Kadavern von Wildtieren. „Das macht gerade bei Bären in der Risikobewertung einen großen Unterschied. Alle Bären, die wir in Tirol in den vergangenen Jahren festgestellt haben, sind äußerst scheu. Die Wahrscheinlichkeit in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering“, sagt Martin Janovsky, Landesexperte für das Monitoring großer Beutegreifer. Jede einzelne der Behörde gemeldete Wahrnehmung werde genau analysiert, um mögliche Gefährdungen für die Bevölkerung einzuschätzen und zu bewerten, ob Maßnahmen zu treffen sind.

Rasches Eingreifen

„Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität. Wenn ein Risiko für Menschen besteht oder auch wenn erheblicher Schaden verursacht wird, sind wir in der Lage sehr rasch zu handeln. Das gilt sowohl für Wölfe, Bären als auch Goldschakale“, verweist der stellvertretende Landeshauptmann Josef Geisler auf die seit 1. April dieses Jahres geltende Rechtslage. Mittels Verordnung kann die Landesregierung ein Risiko- oder Schadtier zum Abschuss freigeben. Eine solche Verordnung tritt unmittelbar in Kraft.

Weidesaison beginnt

Während es derzeit keine Hinweise gibt, dass die Raubtiere eine erhöhte Gefahr für Menschen darstellen, sind Nutztiere wie Schafe und Ziegen durchaus gefährdet. „Die Stalltüren gehen jetzt auf und die Schafe kommen auf die Weiden im Tal. Anders als auf dem Almen ist auf den Heimweiden ein Schutz der Schafe vor großen Beutegreifern mittels wolfsabweisenden Elektrozäunen möglich“, empfiehlt Geisler dringend das Aufstellen von geeigneten Herdenschutzzäunen. Für die Anschaffung des Zaunmaterials gibt es eine Unterstützung des Landes.

Der im Lechtal gesichtete Bär ist übrigens nicht der einzige, der derzeit das Grenzgebiet zischen Österreich und Deutschland zu durchstreifen scheint. Auch in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim wurden in dieser Woche Spuren von mindestens zwei Beutegreifern entdeckt.