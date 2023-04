Bär in der Nähe von Füssen gesichtet

Von: Matthias Matz

Bedenkliche Sichtung: Dieser Bär tappte 2019 bei Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle. Nun wurde auch im ans Allgäu angrenzende Lechtal ein Bär gesichtet. © dpa

40 bis 50 Kilometer von Füssen entfernt ist im Lechtal offenbar ein Bär unterwegs. Dass das Tier auch ins Ostallgäu wandert, kann nicht ganz ausgeschlossen werden.

Füssen - Die Beweise sind eindeutig: Im nahegelegenen Lechtal ist seit Montag ein Bär unterwegs. Bilder einer Wildkamera im Bereich Stanzach - keine 40 Kilometer südlich von Füssen - haben das Tier in der Nacht eingefangen. Das berichten mehrere österreichische Medien übereinstimmend.

Beute gerissen hat das Raubtier offenbar auch schon. Zwar ist die Jägerschaft im Bezirk Reutte mit Festlegungen noch etwas zurückhaltend, aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hat der Beutegreifer am Montag in einem Seitental des Lechtals zugeschlagen: In der Nähe des Almdorfes Fallerschein, knapp 50 Kilometer von Füssen entfernt, wurde bei einer Wildfütterung ein völlig zerfetzter Rehbock entdeckt. Lediglich den Kopf des Bocks soll das Raubtier übrig gelassen haben.

Wie der Außerferner Bezirksjägermeister Martin Hosp am Mittwoch gegenüber dem Kreisboten erläuterte, seien bereits DNA-Spuren genommen worden. Mit einem Ergebnis sei jedoch wohl nicht vor Sommer zu rechnen.

In der Wildfütterung am Montag hat der Bär aber wohl nicht nur den Rehbock gerissen, sondern soll sich auch an einem Kraftfutterautomaten bedient und dafür einen Holzverschlag geöffnet haben. Auf diesem seien eindeutig Bärentatzen- und Schleifspuren seiner Nägel zu erkennen, so der Stanz­acher Jagdleiter und Berufsjäger Walter Walch gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Seitdem sind aber keine weiteren Hinweise aufgetaucht, dass der Bär weitere Tiere gerissen oder angegriffen hat. „Zur Zeit ist es relativ ruhig“, sagte Bezirksjägermeister Hopp am Mittwochvormittag. Ob und wie lange das so bleibt, sei allerdings unklar.

Hinweise darauf, dass der Beutegreifer in Richtung Füssen und Ostallgäu unterwegs ist, gebe es derzeit keine. Vielmehr seien am gestrigen Dienstag im Bereich der Stablalpe bei Elmen frische Spuren gefunden worden, die darauf hindeuten würden, dass das Raubtier talaufwärts Richtung Vorarlberg wandert. Allerdings: „Wo er genau hinzieht, kann man nicht genau sagen“, betont Hosp.

Ebenso wenig könne über die Herkunft des Tieres gesagt werden, diese sei derzeit schlicht unklar. Auch, ob es sich um das gleiche Tier handelt, das im vergangenen Jahr bei Häselgehr über 40 Schafe und Ziegen tötete, könne er nicht sagen, so der Bezirksjägermeister weiter.

Bei der Sichtung im Lechtal handelt es sich nicht um die einzige Bärensichtung im Grenzgebiet. Erst am Montagabend meldete das bayerische Landesamt für Umwelt den Fund von Bärenspuren im Schnee im Mangfallgebirge am bayerischem Boden in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim. Es handelt sich vermutlich um das gleiche Tier, das sich seit Sommer vorigen Jahres auf der Tiroler Seite des Mangfallgebirges aufhält.

Im Trentino hatte zudem Anfang des Monats ein Bär einen 26 Jahre alten Jogger getötet und damit für internationale Schlagzeilen gesorgt.