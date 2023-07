Bangen um den Standort von „RK2“ in Reutte

Zukunft ungewiss: Wo der Reuttener Rettungshubschrauber künftig stationiert sein wird, ist derzeit unklar. © Tomas Kika

Die Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung mussten im ersten Halbjahr zu weniger Einsätzen abheben als im Vorjahr. Vor allem in Reutte gingen die Einsatzzahlen zurück.

Reutte – Die gemeinnützige ARA Flugrettung ist mit ihren drei Notarzthubschraubern im ersten Halbjahr 2023 zu insgesamt 1191 Einsätzen angefordert worden. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 179 Einsätzen. Vor allem der in Reutte stationierte „RK2“ verzeichnete 16 Prozent weniger Einsätze.Allerdings steht die Crew mittlerweile vor einem ganz anderen Problem.

„Weniger Unfälle oder Notfälle bedeuten weniger Einsätze. Diese Entwicklung ist absolut erfreulich, auch wenn sie für uns eine wirtschaftliche Herausforderung darstellt“, berichtet ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. Für den stellvertretenden Geschäftsführer der ARA Flugrettung, Andreas Grießer, liegt der Grund für den Rückgang der Einsatzzahlen auf der Hand: „Speziell in den Monaten März, April und Mai hat schlechtes Wetter dafür gesorgt, dass fast alle Outdoor-Freizeitaktivitäten deutlich reduziert wurden. Dies hat in weiterer Folge dann zu einem spürbaren Rückgang der Einsätze geführt.“



Während sich in Fresach in Kärnten die Einsatz-Zahlen nur leicht verändert haben (minus zehn Prozent), gibt es in Reutte und am Kärntner Nassfeld (jeweils minus 16 Prozent) ein signifikantes Minus zu verzeichnen. Musste der am Reuttener Bezirkskrankenhaus stationierte „RK2“ im vergangenen Jahr noch 605 mal in den ersten sechs Monaten abheben, gab es heuer bislang 508 Einsätze.



Station wird geschlossen

Doch trotz dieses massiven Rückgangs der Flugbewegungen in Reutte habe der dortige Gemeindeverband in seiner Funktion als Betreiber des Flugplatzes die Entscheidung gefällt, die seit nunmehr knapp 18 Jahren bestehende ARA-Station beim Bezirkskrankenhaus spätestens 2027 zu schließen. „Angeblich aufgrund der nicht mehr länger zumutbaren Lärmbelastung für das angrenzende Pflegeheim und einige Anrainer“, erläutert Geschäftsführer Thomas Jank.

Wie es ab 2027 mit der notfallmedizinischen Versorgung der Region aus der Luft weitergeht, ist derzeit noch völlig offen. „Wir wurden vom Gemeindeverband angehalten, zeitnah einen alternativen Standort im Großraum Reutte ausfindig zu machen“, berichtet Jank. Das dürfte jedoch ein kniffliges Unterfangen werden. Denn bereits vor einigen Monaten wurden vom Gemeindeverband Luftfahrt-Experten mit einem Standort-Gutachten beauftragt. Ein Ergebnis ist laut ARA Flugrettung bis heute nicht bekannt.



Für die gemeinnützige Einrichtung arbeiten aktuell 87 Personen: Acht Piloten, 13 Windenoperatoren, 19 Flugretter, 39 Notärzte und acht Verwaltungskräfte. In Fresach und Reutte wird mit einer Viermann-Crew (Pilot, Windenoperator, Flugretter, Notarzt) geflogen, die bei Bedarf sogar noch um weitere Spezialkräfte wie Bergretter, Fachärzte, Intensivpfleger oder Hundeführer bei Lawineneinsätzen ergänzt werden kann.