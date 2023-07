Das Großprojekt Schulsanierung liegt wieder im Zeitplan

Von: Riccarda Gschwend

Großprojekt: Die Grund- und Mittelschule Füssen wird derzeit saniert. © Mathias Struck

Nachdem es im Herbst zum Baubeginn beim Großprojekt „Sanierung der Füssener Grund- und Mittelschule“ Verzögerungen gegeben hatte, liegt das Vorhaben inzwischen wieder im Zeitplan.

Füssen – Wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in einem Zwischenfazit mitteilt, sei der Baufortschritt „aktuell sehr zufriedenstellend, da wir die verlorene Zeit aus dem Herbst wieder aufgeholt haben.“ Nach Angaben des Rathauschefs hatte „uns zu Beginn das Abrissunternehmen mehrere Wochen unbegründet sitzen lassen.“

Doch da viele Prozesse beim Bau danach sehr gut liefen – zum Beispiel die internen Abstimmungen und die Abstimmungen mit den Planern – „liegen wir aktuell sehr gut im Zeitplan“.

Der Baukörper der Mittelschule „Süd“ sei nahezu fertig gestellt. Ende Juli werde die Sitzstufenanlage im Innenhof der Mittelschule erstellt, dies dauert voraussichtlich etwa drei Wochen. Start für den Holzbau ist für Ende Oktober vorgesehen, „der Zimmerer befindet sich bereits in den Vorbereitungen“. Fenster und Dacharbeiten werden bis in den späten Herbst bzw. in die Wintermonate fallen, je nach Wetterlage.

Nur Erdgeschoss wird ausgebaut

Auch die beschlossenen Kosteneinsparungen würden erfolgreich umgesetzt, so Eichstetter. „Aktuell gibt es noch intensivere Anpassungen bei der Mittelschule, diese bringen neben Kosteneinsparungen auch noch Zukunftsperspektiven mit Erweiterungspotential“, so der Bürgermeister.

Zum Beispiel werde der Querbau wie gehabt zweigeschossig gebaut, es werde aber nur das Erdgeschoss ausgebaut. „Damit sind wir für die Zukunft gerüstet und geben jetzt nur das Geld aus, was dringend benötigt wird, ohne uns für die Zukunft etwas zu verbauen.“ So könne man auch in der Zukunft flexibel sein und könne umbauen oder erweitern, ohne bei null anfangen zu müssen. Die Vergaben für Holzbau und Fenster seien ebenfalls im Planbudget geblieben.

Was passiert in den Ferien?

Wie der Rathauschef in seiner Zwischenbilanz mitteilt, wird im im August die Turnhalle im Fokus stehen, die Fertigstellung der Vertiefungen, die Bodenplatte und danach der Lückenschluss mit der Umfassung zur Bgm.-Wallner-Straße. Anschließend soll der komplette Kanalbau auf der West-, Süd- und Ostseite inklusive Rigolen, Fettabscheider und so weiter gemacht werden.

Auch auf die Frage von Bürgerinnen und Bürgern, ob es stimme, dass Handwerker sechs Tage die Woche auf der Baustelle arbeiten, geht Eichstetter ein. „Ja, das ist korrekt und auch alles nach Vorschrift und Arbeitsschutzgesetz. Auch die durchgeführten Zollkontrollen führten bisher zu keinerlei (uns bekannten) Beanstandungen.“ Für alle am Bau Beteiligten - von den Arbeitern bis hin zum Statiker und dem städtischen Bauamt - ist der Bürgermeister voll des Lobes. „Großen Respekt an die gesamte Mannschaft, was man in 4,5 Monaten so alles erstellen kann“.