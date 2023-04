Ponyranch Weißensee: Auf der Zielgeraden

Von: Matthias Matz

Rustikales Ambiente: Das Bauleitplanverfahren für die Ponyranch in Weißensee scheint so gut wie in trockenen Tüchern. Allerdings will der Stadtrat Einblicke in einen Vertrag zwischen Stadt und Betreiberin. © Matz

Das Bauleitplanverfahrener für die Ponyranch in Weißensee biegt auf die Zielgerade ein. Vorher will der Stadtrat aber noch den Vertrag mit der Betreiberin sehen.

Füssen - Mit der Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrags wollten Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und Ranch-Betreiberin Sandra Ringmann in den kommenden Tagen eigentlich einen Schlussstrich unter das jahrelangen Ringen um die Weißenseer Ponyranch ziehen. Auf Drängen einiger Stadträte muss Eichstetter den Vertrag vor der endgültigen Unterzeichnung nun aber doch zunächst dem Stadtrat vorlegen. Damit könnte sich das seit fast dreieinhalb Jahren laufende Bebauungsplanverfahren nochmals um einige Wochen verzögern

Mit dem Bebauungsplan (B-Plan) „Brand-Mühlbach“ will die Stadtverwaltung baurechtliche Ordnung auf der bei Einheimischen und Gästen beliebten Ranch herstellen und deren Fortbestand so sichern (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich).

Denn in den vergangenen Jahren ist der im Außenbereich liegende Hof, wo therapeutisches Reiten für Kinder angeboten wird, immer größer geworden – allerdings ohne Genehmigung. Irreparabel zerstört wurde dadurch auch eine Moorfläche, wie in der jüngsten Sitzung des Stadtrats in der vergangenen Woche bekannt wurde.

Aber auch während des bereits laufenden B-Planverfahrens soll Ringmann weiterhin schwarz auf dem Areal gebaut haben, sodass der Stadtrat Anfang vergangenen Jahres die Notbremse zog und knallharte Vorgaben machte: der Pony- und Pferdebestand muss um die Hälfte auf neun Tiere reduziert werden und schwarz gebaute Bestandteile des Hofs wie ein Stall, ein Reitplatz und eine Futterstelle müssen wieder abgerissen werden.

Baurechtlich abgesichert werden sollen hingegen das Bestandsgebäude, ein Kiesparkplatz, der östliche Reitplatz, ein Stall sowie der Spielplatz.

Letztlich stimmte Ringmann diesen Vorgaben des Stadtparlaments zu, was nun laut Bürgermeister Eichstetter in dieser oder der kommenden Woche mit der Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrags besiegelt werden sollte.

Stadtrat mit Bedenken

Schon vorher wäre der B-Plan-Entwurf nach dem Drehbuch der Stadtverwaltung in die erneute öffentliche Auslegung gegangen. Dagegen protestierte jedoch Dr. Anni Derday von den Füssener Freien Wählern (FWF). Warum man nicht zuerst den Vertrag unterschreibe und dann den B-Plan erneut auslege, wollte sie ebenso wie Martin Dopfer (Füssen-Land) vom Rathauschef wissen. „Was ist, wenn der Vertrag doch noch Punkte offen lässt?“, fragte sie. „Wir haben den doch noch nie gesehen.“



Verwaltungschef Eichstetter bat daraufhin zwar um Vertrauen in die Arbeit der Stadtverwaltung und Bauamtsleiter Armin Angeringer bestätigte auf Nachfrage von Christian Schneider (Füssen-Land), dass der Vertrag der Beschlusslage entspreche. Aber auch Dr. Martin Metzger (BfF) verlangte, dass der Vertrag dem Rat vorgelegt werde. „Es geht nicht darum, dass wir kein Vertrauen haben“, sagte er, „aber wir haben in der Vergangenheit hin und wieder noch Veränderungen in Verträge reingebracht, die doch ganz sinnvoll waren.“



Eichstetter sicherte schließlich auch vor dem Hintergrund der Vorgeschichte zu, dem Gremium in nichtöffentlicher Sitzung Einblicke in den Kontrakt zu geben. „Das Vertrauen wurde durch die Vorhabensträgerin massiv beschädigt“, sagte er. Nun soll der B-Planentwurf erst wieder in die neuerliche öffentliche Auslegung gehen, nachdem das Kommunalparlament den Vertrag eingesehen hat. Bei einer Gegenstimme stimmte der Rat diesem Vorgehen zu.