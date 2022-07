Baumkronenweg im Walderlebniszentrum Füssen begrüßt millionsten Besucher

Der Vorsitzende des WEZ-Trägervereins, Reinhold Sontheimer (rechts), sein Stellvertreter Karl Wechselberger (links) und WEZ-Geschäftsführerin Carolin Klughammer (2. v. links) beschenken die Familie Bausch. © ed

Füssen – Der millionste Besucher hat jetzt den Baumkronenweg im Walderlebniszentrum besucht. Das Ehepaar Manuela und Lars Bausch sowie ihr Sohn Mika aus dem württembergischen Neckartenzlingen waren überrascht, als sie dafür nun einen Blumenstrauß und einen Rucksack mit einer Brotzeit erhielten.

„Nach der Öffnung des Baumkronenweges im Walderlebniszentrum im Juni 2013 konnten wir 2017 den 500.000. Besucher begrüßen. Jetzt, nur fünf Jahre später, sind wir bereits bei einer Million Besucher – eine tolle Bilanz“, freute sich der Vorsitzende des Trägervereins, Reinhold Sontheimer.

Die Familie Bausch war überwältigt, als ihnen Sontheimer und sein Stellvertreter Karl Wechselberger, Altbürgermeister aus Pinswang, zusammen mit WEZ-Geschäftsführerin Carolin Klughammer auf dem grenzüberschreitenden Weg in luftiger Höhe Geschenke überreichten.

Familie Bausch hatte von Nachbarn auf dem Campingplatz in Schwangau vom Baumkronenweg gehört und sich zu einem Besuch auf den Weg gemacht.

Familienfreundliche Attraktion

Für Sontheimer ist der Baumkronenweg eine Erfolgsgeschichte. Nach Bergwald- und Auwaldpfad hatte man grenzüberschreitend zwischen Tirol und dem Allgäu nach einer weiteren Attraktion gesucht und nach langen Überlegungen diese anfängliche Vision in die Tat umgesetzt. Der Baumkronenweg sei familienfreundlich, da er für Kinder frei sei. Nur Erwachsene ab 16 Jahren haben fünf Euro zu bezahlen.



Der Weg, der aus gefülltem Lärchenholz besteht, ist 480 Meter lang, die höchste Plattform befindet sich auf 21 Metern und die Spannweite zwischen den einzelnen Plattformen liegt zwischen 80 und 100 Meter. Er gibt eine faszinierende Sicht auf die Wildflusslandschaft des Lechs und auf die Berge des Alpenvorlands frei.



Stellvertretender Vorsitzender Wechselberger sah in dem freudigen Ereignis eine Bestätigung des damals beschlossenen Projekts „Compar”, das auch im Gemeinderat und in der Agrargemeinschaft Pinswang breite Unterstützung fand. „Hier wurde etwas geschaffen, das nicht nur familienfreundlich sondern auch auf Generationen hin ein Naturerlebnis sein wird“, so Wechselberger.

ed