Pfronten: Ein Heim für junge Familien

Von: Matthias Matz

BSG-Vorstand Ralf Kehrer (links) und Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf freuen sich über das Bauprojekt. © Matz

Die BSG Allgäu baut in Pfronten bezahlbare Wohnungen für Einheimische. Jetzt wurde das traditionelle Richtfest gefeiert.

Pfronten – Bezahlbare Wohnungen für Einheimische sind nicht nur in Füssen Mangelware. Auch in Pfronten brauchen und suchen junge Familien und Zugezogene Wohnungen. Abhilfe will hier die BSG Allgäu aus Kempten schaffen, die derzeit 13 Reihenhäuser in der Meilinger Straße baut. Am Dienstag feierte das Unternehmen zusammen mit den beteiligten Baufirmen Richtfest für den dritten Bauabschnitt. Bereits in einem Jahr könnten die Eigentümer einziehen.



Ungeachtet aller aktuellen Krisen wird in der Meilinger Straße in Pfronten derzeit gebaut, was das Zeug hält: In drei Bauabschnitten entstehen auf dem Areal östlich neben dem Haus St. Vinzenz seit dem vergangenen Jahr insgesamt 13 Reihenhäuser durch die BSG Allgäu. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 8,5 Millionen Euro. Hinzu sollen noch eine Doppelhaushälfte sowie ein Wohn- und Geschäftshaus kommen. Beide letztgenannten Projekte sind jedoch noch mehr oder weniger Zukunftsmusik, wie BSG-Vorstand Ralf Kehrer am Dienstagnachmittag erklärte. Mit einer Fertigstellung rechne er daher nicht vor Ende des Jahres 2024.



Einen großen Schritt weiter ist die Kemptener Bau- und Siedlungsgenossenschaft dagegen mit den ersten drei Bauabschnitten. Während das erste der drei Reihenhäuser – das laut BSG bereits komplett verkauft ist – noch in diesem Jahr fertig gestellt werden soll, wird der zweite Riegel (noch sind zwei der drei Häuser zu haben) voraussichtlich im kommenden Sommer bezogen werden können. Und auch das dritte Gebäude nimmt Gestalt an: am Dienstagnachmittag feierten die Beteiligten das traditionelle Richtfest. Mit der Fertigstellung rechnet die BSG in einem Jahr. Bereits jetzt sei die Hälfte der vier Häuser vergeben. Zu haben ist ein solches Eigenheim übrigens ab 595.000 Euro



Hohe Nachfrage

Trotz Krise sei die Nachfrage nach Eigenheimen noch immer hoch, sagte Kehrer auf Nachfrage unserer Zeitung. Mittelfristig könne es aber wegen explodierender Baukosten bei gleichzeitig steigenden Zinsen zu Problemen kommen. Dass der Kostenrahmen in der Meilinger Straße trotz steigender Preise eingehalten werden konnte, führte er vor allem auf die gute Zusammenarbeit mit der Baufirma Xaver Lipp zurück. „Wir finden immer einen sehr guten Weg.“



Zielgruppe für die drei Reihenhäuser seien junge Familien mit Kindern, die bereits in Pfronten leben oder vor einem Um- oder Rückzug in die 13-Dörfer-Gemeinde stehen. Kehrer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Käufer von BSG-Reihen- oder Doppelhäusern im Durchschnitt Anfang 30 sind und zwei Kinder pro Haushalt haben. In der Meilinger Straße hätten bereits jetzt 15 Kinder mit ihren Familien ein neues Zuhause gefunden.



Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) wies in seiner Ansprache darauf hin, dass ein Projekt wie in der Meilinger Straße nur gemeinsam umgesetzt werden könne. „Wir brauchen viele Köpfe und viele Hände, um solche Gebäude zu verwirklichen“, sagte er. Die BSG sei dafür der optimale Partner für die Kommune. „Sie bringen etlichen Familien eine neue Heimat“, sagte er. „Sie schaffen das, ohne dass die Kommune investieren muss.“ Besonders erfreut äußerte sich der Rathauschef auch darüber, dass sich die Kemptener an der Sanierung des anliegenden Ritterspielplatzes und dessen Ausstattung mit neuen Spielgeräten beteiligen.



Kein Ausschluss

Für den Ort seien Projekte wie das in der Meilinger Straße von großer Bedeutung. Unternehmen wie Deckel Maho oder die St. Vinzenz-Klinik benötigten dringend Wohnraum für ihre Mitarbeiter, so Haf weiter. Nicht zuletzt deshalb werde mit der BSG Allgäu bereits ein weiteres modernes Wohngebiet geplant. Gegenüber dem Kreisboten erklärte Haf aber auch, dass Ferienwohnungen in den drei Gebäuden – anders als etwa in der Stadt Füssen – nicht untersagt seien. „Beim Tourismus vertragen wir schon noch etwas Zuwachs“, sagte er.