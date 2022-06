Bei den »Alpspitz Beach Open« in Nesselwang treffen zahlreiche Hochkaräter aufeinander

Die Sieger der „Alpspitz Beach Open” © TCN

Nesselwang – Auf großes Interesse zahlreicher Spitzenspieler ist am vergangenen Wochenende das „Alpspitz Beach Open” im Beach-Tennis gestoßen, zu dem der TC Nesselwang eingeladen hatte.

Doch nicht nur bei den Sportlern war die Neugierde groß: An beiden Veranstaltungstagen fanden sich zahlreiche Zuschauer auf dem „Alpspitz Beach” ein, um die Trendsportart zu erleben.



Beach-Tennis wird seit einigen Jahren weltweit von über zwei Millionen Spielern gespielt. Der internationale Tennisverband ITF organisiert weltweit Turniere. In Deutschland ist der DTB für die nationalen Events zuständig. Der TC Nesselwang hatte nun erneut den Zuschlag für ein deutsches Ranglistenturnier im Beach-Tennis erhalten. Gespielt wird bei diesen Turnieren immer als Doppel auf einem normalen Beachplatz, wie er auch beim Beachvolleyball genutzt wird.



Das Doppel Oliver Schleich/Tobias Notter unterliegt im Finale erst im Matchtiebreak. © TCN/Hans Rußwurm

Bei den Damen starteten acht Teams in zwei Gruppen. Die zweiten Plätze in den Gruppen und damit den dritten Platz im Turnier erreichten die Doppel Isabel Welsch (Quierschied)/Phyllis Kiefer (Nesselwang) und das Doppel Franziska Bailer (Burladingen)/Nathalie Fricke (Nesselwang). Erster Höhepunkt des Turniers war das Endspiel zwischen den an zwei gesetzten Vorjahressiegerinnen Judith Ehl (Griesborn, DTB-Nr. 12)/Jessica Diel (Quierschied, DTB-Nr. 11) aus dem Saarland und der Nesselwanger Lokalmatadorin Sarah Fricke (DTB-Nr. 9) mit ihrer Spielpartnerin Charlize Hummel (DTB-Nr. 10). In diesem hochklassigen Finale konnten Fricke/Hummel mit einer starken Leistung mit 6:3/6:3 gewinnen.



Vier Topteams setzen sich durch

Bei den Herren setzten sich die vier Topteams durch. Das erste Halbfinale gewannen die topgesetzten Tobias Notter (Osnabrück, DTB-Nr.7)/Oliver Schleich (Burladingen, DTB Nr. 10) gegen die an Nummer 3 gesetzten Oliver Wirth (Quierschied)/Ahmed Yasir (Nesselwang) klar mit 6:0 und 6:1. In der unteren Hälfte behaupteten sich das auf vier gesetzte Burladinger Team Alexander Bailer (DTB-Nr.2)/Nils Muschiol gegen die Saarländer Tobias Bernardi/Michael Engel und siegten mit 6:3/6:0.



Im Finale kam es so zum Aufeinandertreffen zwischen Bailer/Muschiol und Tobias Notter/Oliver Schleich. Hier konnten die Zuschauer absolutes Spitzen-Beach-Tennis erleben. In einem spannenden ersten Satz setzten sich Notter/Schleich mit 6:4 durch. Das Duo Bailer/Muschiol hatte aber den besseren Start in den zweiten Satz und gewann diesen mit 6:1. Damit kam es im Herrenendspiel zu einem Matchtiebreak. Bailer/Muschiol konnten diesen mit 10:6 für sich entscheiden und damit ihren ersten Sieg bei den „Alpspitz Beach Open” holen.



Hohes Niveau

Beim anschließenden Mixed-Turnier starteten gleichfalls alle Spitzenspieler, sodass die Zuschauer Beachtennis auch höchsten Niveau zu sehen bekamen. Im Finale setzten sich Charlize Hummel/Oliver Schleich schließlich gegen Jessica Diel/Tobias Notter mit 7:5 und 7:6 durch

Sehr erfreulich aus Sicht der Veranstalter war das große Interesse der Spieler aus der Region, die so die Chance nutzten, sich mit den Spitzenspielern zu messen. So gewannen die Füssener Nachwuchstennisspieler Cedric Detlaff/Vitus Scharf gegen die Nesselwanger Nachwuchsspieler Jonas Lotter/Vincent Uhl die Nebenrunde.



Die Mixed Nebenrunde gewannen Phyllis Kiefer/Thomas Fricke (Nesselwang) gegen Vincent Frank/Fiona Klenk (Nesselwang)



Nach dem sehr großen Zuspruch und Interesse von Spielern und Zuschauern plant der TC Nesselwang nach eigenen Angaben auch im nächsten Jahr eine Neuauflage der „Alpspitz Beach Open”.



An diesem Wochenende steht mit der 9. „Alpspitz-Open” im Tennis bereits das nächste Turnier in Nesselwang auf dem Programm.