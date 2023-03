Tiroler Zunftbruderschaft: Ein Plädoyer für Europa

Flankiert von Dekan Franz Neuner (v.l.), Zunft-Präsident Paul Strolz, Pfarrer Thomasz Kukulka, Bichlbachs Bürgermeister Stefan Schwarz und Laudator Dr. Dietmar Schennach nahmen Klaudia Henn-Meßmer (links) und Gabriele Schick den symbolischen „Sozialpreis 2023“ für den Verein „B.A.S.I.S“ entgegen. © ed

Die Tradition will es so: Immer am Tiroler Landesfeiertag, dem „Josefstag“, hält die Zunftsbruderschaft St. Josef zu Bichlbach die Zunftsfeier und Versammlung ab.

Bichlbach - Am vergangenen Sonntag gedachte die Zunftbruderschaft St. Josef im Rahmen ihres traditionellen Treffens auch dem 600-jährigen Bestehen der Pfarre Bichlbach mit einem Gottesdienst in der barocken Zunftkirche. Zudem erhielt die soziale Einrichtung „Basis Frauenservice und Familienberatungsstelle im Außerfern“ für ihr Engagement symbolisch den „Sozialpreis 2023“. Diese Auszeichnung wird seit 2010 vergeben. Festredner der Veranstaltung war Karl von Habsburg, Enkel des legendären Karl I., der zum Thema „Europa: Sicherheit durch Einigkeit“ referierte.

Die Verbindung zu den Habsburgern geht auf die Gründung der Zunftbruderschaft 1694 zurück. Damals befürwortete mit Leopold I. ein Kaiser aus dem Hause Habsburg die Gründung der Bruderschaft und Kaiserin Maria Theresia bestätigte diese 1836.



Für Europa

In seiner Festrede trat von Habsburg eindringlich für den europäischen Geist mit seinen christlichen Wurzeln ein. Er appellierte an die Einigkeit Europas besonders in Anbetracht des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, zu deren Unterstützung er aufrief. Als Konsequenz daraus plädierte er für eine Änderung der europäischen Sicherheitspolitik. Europa müsse mit einer Stimme sprechen, damit die Ukraine ihre Identität behalte.

Tiefe Einblicke: Festredner Karl von Habsburg spricht zum Thema „Europa: Sicherheit durch Einigkeit“. © ed

„Wir haben das Glück, den Krieg nicht selbst erleben müssen, aber wir müssen dafür sorgen, dass dieser durch einen Sieg der Ukraine einen notwendigen Regimewechsel in Russland bewirkt“, so von Habsburg, der seinen Vater Otto von Habsburg zitierte: „Je weiter wir in Richtung Osten die Freiheit bringen, umso sicherer wird der Frieden in der Mitte Europas sein.“



Wichtiger Beitrag

Die Laudatio anlässlich der Überreichung des „Sozialpreis 2023“ an „B.A.S.I.S“ hielt Dr. Dietmar Schennach, der die Verdienste der Einrichtung für Frauenservice und Familienberatung im Außerfern hervorhob. Auch betreibe sie ein soziales Netzwerk wie es auch zu den Grundsätzen in der Zunftbruderschaft gehöre.

Anonym, vertraulich und kostenlos leiste der Verein umfassende Beratung bei Familien- und Partnerschaftsproblemen und unterstütze bei familienrechtlichen und sozialen Angelegenheiten. „Dieses professionelle Engagement ist ein wichtiger Beitrag für die Rolle der Frauen, die oftmals mit Doppelt-und Dreifachbelastung zu kämpfen haben“, würdigte Dr. Schennach die Arbeit des Vereins.



Zu Beginn der Versammlung hatte Zunft-Präsident Paul Strolz die Gäste und besonders alle Josefs und Josefas begrüßt und über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet. Derzeit gehören der Bruderschaft 266 Mitglieder an und neben zwei Sitzungen in der vergangenen Periode wurden zwölf Führungen durch die Zunftskirche und das Zunftsmuseum organisiert. Im Juni machte der Rat zusammen mit einigen Mitgliedern ferner eine Exkursion zum Burgenensemble Ehrenberg.



In seiner Ansprache erinnerte Strolz auch daran, dass die Pfarre Bichlbach heuer ihr 600-jähriges Bestandsjubiläum feiert. Weitere Höhepunkte waren unter anderem die Teilnahme an der „Nacht der Museen“, die Aufstellung der eigenen Krippe sowie das Konzert „Musik für die Seele“, veranstaltet von der Musikschule Reutte/Außerfern in der Zunftkirche.

