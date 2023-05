Lebensmittel für die Pfrontener Tafel

Hilfsaktion: Der aktuelle Rotary-Distrikt-Governor Ulrich Heucken (Zweiter von links) mit (von links) den Helfern Thomas Hengge, Andreas und Jan Sagurna und Matthias Grimminger vom Rotaryclub Pfronten-Nesselwang vor dem Stand der „Kauf-eins-mehr-Aktion".

Unter dem Motto „Kauf eins mehr“ hat der Rotaryclub Pfronten-Nesselwang Kunden vor Supermärkten dazu aufgerufen, Lebensmittel für die Tafel in Pfronten zu kaufen.

Nesselwang/Pfronten – Zum zweiten Mal haben 20 Helferinnen und Helfer des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang im Rahmen der Aktion „Kauf eins mehr“ Lebensmittel und Produkte sowie Geldspenden vor den Verbrauchermärkten der Georg Jos. Kaes GmbH (V-Märkte) gesammelt. Dabei beteiligten sich laut Pressemitteilung der Rotarier viele Kunden an der Aktion und bezahlten zu ihrem eigenen Bedarf weitere haltbare Waren, die sie nach dem Einkauf dem Rotaryclub zur Weiterleitung an die Tafel Pfronten spendeten.

Zusätzliche Geldspende

So stapelten sich am Ende der beiden Tage rund 100 Boxen mit 1,5 Tonnen Waren. Zusätzlich wurden 860 Euro an Geldspenden gesammelt. Diese Gelder wurden aus Mitteln des so genannten Distrikts 1841, dem überregionalen Zusammenschluss von 57 Rotaryclubs von Nordschwaben über Augsburg bis ins Allgäu, mit einer zweckgebundenen Finanzspritze ergänzt. Der aktuelle Vorstand des Distrikts, Governor Ulrich Heucken unterstützte persönlich die Helfer in Nesselwang und übergab den Spendenscheck in Höhe von 700 Euro.



Neben der Spendenaktion in Nesselwang und Pfronten fanden an rund 30 Orten im Distrikt ähnliche Projekte im Rahmen eines bundesweiten „Rotary Action Day 2023“ statt, die vielfach von jungen Erwachsenen von „Rotaract“, der Nachwuchsorganisation der Rotarier, organisiert wurden. Der Koordinator der örtlichen „Kauf eins mehr“ Aktion Hans-Ulrich Maas sowie der aktuelle Clubpräsident Ulrich Wagner bedankten sich bei den Marktleitern der beiden Verbrauchermärkte für deren logistische Unterstützung.



Aktion wird wiederholt

Sie sicherten in ihrem Resümee zu, die Aktion fortzusetzen: „Die an diesem Wochenende gesammelten Lebensmittel sind ein eindrucksvoller Beleg für die anhaltende Solidarität der Bevölkerung mit der Tafel. Doch wissen wir auch, dass diese große Menge Waren in wenigen Wochen an die Bedürftigen verteilt sind. Wir werden daher mit den gespendeten Geldern und eigenen Clubmitteln weiter direkt Lebensmittel kaufen und voraussichtlich im Herbst die Sammelaktion vor den Märkten wiederholen“, zogen die Vertreter des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang Bilanz.