Schwangau: Belastung „nicht dauerhaft zumutbar“

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Colomanstraße: Jetzt werden noch Frostschutz und Asphalt aufgetragen. © Gschwend

Die Sanierung der Colomanstraße hat sich deutlich verzögert. Das sorgt für Ärger und hat Folgen für den geplanten B17-Ausbau.



Schwangau – Die Sanierung der Colomanstraße in Schwangau hat sich deutlich verzögert – aber immerhin steht nun der Abschluss des ersten Bauabschnitts an und die Straße wird dann wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Derzeit ist die Straße nach Auskunft von Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt Kempten bereits so weit von Süden befahrbar, dass der Parkplatz P 2 auch über die östliche zweite Zufahrt erreichbar ist.

Wie ausführlich berichtet, soll eine Baufirma unrechtmäßig Aushub von der Baustelle an der Grund- und Mittelschule Füssen unter anderem in der Colomanstraße verbaut haben. Da das Material sich als belastet entpuppte, musste es wieder entfernt werden. Das ist mittlerweile laut Ralf Eisele geschehen. „In der letzten Woche wurde das verwendete Kiesmaterial aus den Kanalgräben ausgetauscht“, erklärt er auf Anfrage. Jetzt stünden noch die eigentlichen Straßenbauarbeiten an, das heißt Frostschutzkies und Asphalt werden aufgetragen. Dies werde voraussichtlich eine Arbeitswoche in Anspruch nehmen.



Eigentlich hätten die Arbeiten, die Ende März begonnen haben, schon zu Beginn der Pfingstferien beendet sein sollen. Die Verzögerungen stoßen bei der Gemeinde auf wenig Begeisterung: „In der Ausschreibung wurde festgelegt, dass der erste Bauabschnitt unbedingt vor den Pfingstferien abgeschlossen sein muss. Es war dabei die klare Vorgabe an den Bauunternehmer, dass die Colomanstraße in den Ferien, vor allem in den Sommerferien, offen und befahrbar sein muss“, ärgert sich Bürgermeister Stefan Rinke (CSU). Die Verzögerung habe für viel Unmut bei Tourismusbetrieben, Bürgern und Gästen gesorgt.



Auswirkungen auf B17

Wie es nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitts jetzt weiter geht, ist laut Rinke derzeit noch nicht klar. „Der Zeitplan für die weiteren Baumaßnahmen ist noch nicht fixiert und soll erst nach ordnungsgemäßem Abschluss des ersten Bauabschnitts erfolgen“, so der Bürgermeister.

Soviel ist allerdings klar: Die Verzögerungen bei der Baustelle in Hohenschwangau werden sich auch auf den geplanten Ausbau der B 17-Ortsdurchfahrt auswirken. Denn zunächst muss die Baumaßnahme in der Colomanstraße ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Erst danach können die Planungen für die B 17 fortgesetzt werden. „Vor allem muss die Belastung der Schwangauer Bevölkerung in einem erträglichen Maß gehalten werden. Jahrelange Straßenbauarbeiten und Umleitungsverkehr sind für die Menschen vor Ort nicht dauerhaft zumutbar, auch wenn die Infrastruktur dringend saniert werden muss“, betont Stefan Rinke.



Vor diesem Hintergrund werde die Gemeinde in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt den Bauzeitenplan für die Sanierung der B 17-Ortsdurchfahrt nochmal einer gründlichen Prüfung unterziehen.