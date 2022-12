Bei Kontrolle auf der A7: Grenzpolizei findet 16 Kilo Kokain

Pfrontener Grenzpolizei hat den richtigen Riecher

Von Matthias Matz schließen

Pfrontener Grenzpolizisten haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 16 Kilogramm Kokain gefunden. Der Fahrer des Autos wurde festgenommen.

München/Pfronten – Der nächste Schlag gegen den internationalen Drogenhandel: 16 Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von knapp einer Million Euro haben Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten bereits am Montag vergangener Woche in einem Fahrzeug auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Füssen sichergestellt. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt heute Morgen mit.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs am Abend gegen 22.30 Uhr entdeckten die Pfrontener Beamten demnach in einem Schmuggelversteck im Bereich der hinteren Stoßstange insgesamt 15 Pakete Kokain. Der 32 Jahre alte Fahrer aus Essen in Nordrhein-Westfalen wurde vorläufig festgenommen.

Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl.

Noch in der Nacht durchsuchten Ermittler daraufhin die Wohnung des Fahrers in Essen. Dabei wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts München hat die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen.