Das Ziel: Eine Stabilisierung der Bergwälder

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Bergwaldmanager der BWO im Ostallgäu: Nina Oestreich und Matthias Beck. © AELF/Markus Linder

Wie können die heimischen Bergwälder fit für den Klimawandel gemacht werden? Damit beschäftigte sich jetzt die Tagung „Bergwaldoffensive im Ostallgäu“.

Schwangau – Die in den Allgäuer Bergwäldern aufgetretenen Schäden durch Trockenheit, Käferbefall und dem fortschreitenden Klimawandel sind mittlerweile unübersehbar. Hinzu kommt, dass die einstmaligen Bergmisch­wälder im Laufe der Zeit in größtenteils reine Fichtenbestände umgewandelt wurden, weil diese Nadelbäume gutes Bauholz liefern und obendrein einfach zu verjüngen und zu pflegen sind. Aber: Diese „Einheitswälder“ sind wesentlich anfälliger für Schäden aller Art. Und die nehmen durch den Klimawandel deutlich zu.

Bei einer in Schwangau kürzlich stattgefundenen Tagung der „Bergwaldoffensive im Ostallgäu“ (BWO) standen all diese Themen im Vordergrund. Unter dem Vorsitz von Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF) politische Vertreter, Bürgermeister, Forstbetriebsgemeinschaften, Naturschutz- und Jagdbeauftragte sowie Mitglieder der Landschaftspflege eingeladen.



Bei einem Rückblick auf die geleistete Arbeit der „Bergwaldoffensive“ in den zurückliegenden 15 Jahren seit deren Gründung erinnerte Zinnecker noch einmal an das erklärte Ziel, das an erster Stelle eine Stabilisierung der Bergwälder vorsieht. Dabei seien vor allem die Bannwälder auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten.

Durch forstliche Maßnahmen, wie Durchforstungen und Pflanzungen von Mischbaumarten sollen die Bergwälder zukunftsgerecht umgebaut werden, damit sie auch künftig ihre Schutzfunktion erfüllen können. Wie immer wieder zu sehen sei, können durch Sturmeinwirkung und den Borkenkäfer die „menschengemachten“ Fichtenreinbestände ganzer Berghänge in kürzester Zeit zerstört werden. Dadurch sei der Schutz vor Lawinen, Steinschlägen oder Erosion nicht mehr gewährleistet. Dörfer und Siedlungen im Tal seien nicht mehr zu schützen und dadurch auch nicht mehr bewohnbar.



Viele Erschwernisse

Wichtigstes Ziel müsse es daher sein, über individuelle Beratungen und eine breite Palette an finanziellen Fördermöglichkeiten den Erhalt gesunder und widerstandsfähiger Bergmischwälder zu ermöglichen. Außerdem sollen mit geeigneten Pflegemaßnahmen und einer naturverträglichen Walderschließung sowie Jagd- und Naturschutzkonzepten die heimischen Bergwälder auf die wachsenden Ansprüche durch Klimawandel und Gesellschaft vorbereitet werden.



Wie Forstbereichsleiter Stephan Kleiner (AELF) erklärte, würden allerdings eine ganze Reihe an Herausforderungen das Ganze erschweren, so beispielsweise das schwierige Gelände, lange und strenge Winter, sowie spezielle naturschutzfachliche und auch jagdliche Rahmenbedingungen. Auch die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald würden ständig zunehmen. Kleiners Rat: aus „Betroffenen“ am besten „Beteiligte“ machen. Und so wurde beschlossen, den vertretenden Beirat um weitere Mitglieder zu ergänzen und im Bedarfsfall entsprechende Arbeitsgruppen auf Projektgebietsebene zu bilden.



Abschließend gaben die beiden Bergwaldmanager Nina Oestreich und Matthias Beck einen Bericht über die geleisteten Maßnahmen der zurückliegenden 15 Jahre. Demnach flossen beispielsweise rund zwölf Millionen Euro in Ostallgäuer BWO-Projektgebiete mit annähernd 14.000 Hektar Fläche. Außerdem wurden unter anderen rund 60 Kilometer Forst- und Rückewege realisiert, fast 500 Hektar Bergwald gepflegt und auf 370 Hektar Fläche junge Bäume gefördert und gepflanzt.