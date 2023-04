Bei Wind und Wetter: Nesselwanger erhält Wetterdienstplakette

Gewissenhafte Beobachter: Der Nesselwanger Wilhelm Bernhart und seine Frau Hermine (Mitte) wurden für ihre Verdienste ums Wetter von Bürgermeister Pirmin Joas (links) und Detlef Aßmann vom Deutschen Wetterdienst geehrt. © Gemeinde Nesselwang

Nesselwang - Wilhelm Bernhart erfasst und notiert seit 1998 zusammen mit seiner Frau Hermine als ehrenamtlicher Wetterbeobachter im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Wetter in Nesselwang. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat ihm dafür jetzt die Wetterdienstplakette verliehen.

Allerdings kam der Minister nicht persönlich nach Nesselwang. Feierlich überreicht bekam Bernhart die Auszeichnung von Detlef Aßmann, Leiter der Regionalen Messnetzgruppe des DWD in München. Mit dabei war Bürgermeister Pirmin Joas (CSU).

Aßmann überbrachte Wilhelm Bernhart jedoch nicht nur die Wetterdienstplakette, sondern auch den Dank des Präsidenten des DWD und würdigte die außerordentliche Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft des Geehrten.



Bernhart hat mit seiner Frau 25 Jahre lang die Station betreut und täglich den Niederschlag gemessen und bis Ende 2011 das Wetter in Nesselwang gewissenhaft beobachtet und notiert. Das reichte vom Verlauf von Gewittern und Hagelschauern bis zum winterlichen Schneetreiben. Seit 2012 wird noch täglich der Niederschlag gemessen, beobachtet, in welcher Form er fällt, sowie die Schneehöhe gemessen. Im Rahmen der allgemeinen Automatisierung wurden die genauen Augenbeobachtungen eingestellt.



Bernhart leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettervorhersage und Klimaüberwachung, so Aßmann. Davon profitierten alle Bürger in Deutschland, denn die Auswirkungen des Wetters und Klimas betreffen jeden. Für den nationalen Wetterdienst seien Bürger wie der Nesselwanger Wilhelm Bernhart unverzichtbar, die mit Spaß am Wetter, Liebe zur Natur, einer guten Beobachtungsgabe und einem hohen Verantwortungsbewusstsein jahrzehntelang gewissenhaft das Wetter in ihrer Region überwachen.

Der Deutsche Wetterdienst betreibt in ganz Deutschland ein flächendeckendes Mess- und Beobachtungsnetz mit über 1 900 Messstellen. Dazu gehören rund 180 hauptamtliche Wetterstationen, die inzwischen alle automatisiert sind. Etwa 1750 weitere Messstellen des DWD werden ehrenamtlich von engagierten Bürgern – häufig seit Jahrzehnten – betreut.



Klimawandel erfassen

Die vor Ort gemessenen Daten und die Beobachtungen werden vom nationalen Wetterdienst dann zum Beispiel für die Wettervorhersage oder Gutachten bei Wetterschäden genutzt. Sie helfen aber auch, den Klimawandel in Deutschland genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können.

Zu den Voraussetzungen für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Tätigkeit gehören nicht nur Einsatzbereitschaft und die erforderliche Zeit, sondern auch ein geeignetes Grundstück, auf dem die Messgeräte des DWD gemäß internationalen Vereinbarungen und in ausreichendem Abstand zu Gebäuden und Bewuchs aufgestellt werden können. Kosten entstehen ehrenamtlichen Beobachtern weder durch den Aufbau noch durch den Betrieb der Station.