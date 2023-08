Tegelberglauf: Mit schnellen Schritten Richtung Gipfelstation  

Auf geht´s: Am Start hatten die Teilnehmer des 21. Tegelberglaufs noch etwa acht Kilometer und 900 Höhenmeter bis zum Ziel vor sich.

Beim 21. Tegelberglauf zeigten Alexandra Grimbs und Nic Ihlow den rund 120 anderen Ausdauersportlern die Hacken

Von Alexander Berndt schließen

Bei herbstlichem Wetter quälten sich gestern über 120 Athleten beim 21. Tegelberglauf den gleichnamigen Berg hinauf. Das sind die Gewinner.

Schwangau – Die beiden Sieger der Damen- und Herrenkonkurrenz des 21. Tegelberglaufs, der am Sonntag unweit von Schloss Neuschwanstein über die Bühne ging, waren unterschiedlicher Meinung, was die äußeren Bedingungen anging. Während Alexandra Grimbs von der LC Tölzer Land erklärte, dass sie das im Ziel in 1730 Metern Höhe sechs Grad kühle Wetter „so mag“, war es für Nic Ihlows Geschmack „etwas zu kalt“.

Womöglich bewegte sich der Läufer vom SC DHK Leipzig deswegen besonders eilig über die rund acht Kilometer lange Strecke die 900 Höhenmeter vom Startplatz an der Talstation der Tegelbergbahn bis zur Ziellinie knapp unterhalb der Gipfelstation hinauf.

Sowohl für Grimbs als auch für Ihlow war es indes jeweils der erste Sieg bei dem vom TSV Schwangau organisierten Laufwettbewerb. Insgesamt 124 Ausdauerathleten nahmen an der Veranstaltung teil, die dabei nicht nur den niedrigen Temperaturen, sondern auch dem durch viel Regen stellenweise sehr nassen Terrain trotzten.

Nachdem sie der heuer als Streckenmoderator fungierende Vorsitzende des TSV Schwangau, Artur Kling, pünktlich um 10 Uhr ins Rennen geschickt hatte, stellten sie so in unterschiedlicher Manier ihre konditionelle Verfassung unter Beweis. So mussten manche unter ihnen vor allem auf den letzten zwei, ziemlich steilen Kilometern erheblich mehr „kämpfen“ als die beiden Schnellsten, die nach 42:53 beziehungsweise 51:19 Minuten, vom Beifall der Zuschauer begleitet, ins Ziel einliefen.

An den lächelnden Gesichtern, die viele Teilnehmer kurz nach dem erfolgreichen Absolvieren des Laufs zeigten, konnte man dennoch sehen, dass der Wettbewerb einigen von ihnen wohl ebenso „sehr viel Spaß“ gemacht hatte, wie Ihlow. Er bezeichnete die Strecke denn auch ausdrücklich als „sehr schön“.

Den 11. Tegelberg-Nachwuchslauf, an dem zehn Kinder und Jugendliche teilnahmen, entschieden Magdalena Lex und Tobias Stenz für sich Sieger ermittelten.