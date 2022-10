Wirtschaft im Allgäu: Personalmangel wird zum Risiko

Über das Thema Fachkräftemangel sprechen in Pfronten Markus Brehm (v.l.), Reinhard Musch, Antonia Widmer, Peter Leo Dobler und Ute Bühler. © Nina Bauer

Neben Inflation und hohen Energiepreisen belastet vor allem der Fachkräftemangel die Wirtschaft. Um Strategien dagegen ging es jetzt beim Erntedankempfang der IHK.

Pfronten – Während die einen mit einem Gläschen Sekt anstoßen, müssen andere noch arbeiten: So hatten die Allgäuer IHK-Regionalversammlungen zum Erntedankempfang bei Deckel Maho geladen, derweil die CNC-gesteuerten Fräsmaschinen im Hintergrund vollautomatisch Überstunden machten. Für die IHK ging es mit den Schlagwörtern „Bilden, Bündeln und Beraten“ freilich um die Mitarbeiter aus Fleisch und Blut. So stand ein hochaktuelles Thema auf dem Programm, das seit einiger Zeit den meisten Arbeitgebern auf den Nägeln brennt: die Mitarbeitergewinnung.



„Veranstaltungen wie diese machen die IHK aus“, betonte Peter Leo Dobler, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu. Der branchenübergreifende Austausch gehöre ebenso dazu wie die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft. Auch wenn die von der Politik zu schaffenden Rahmenbedingungen derzeit vielen Kopfzerbrechen bereiten, solle man die aktuelle Stimmungslage nicht zu negativ reden. „Alltagsprobleme wie Corona, Lieferketten oder Inflation werden oftmals durch unsere Resilienz aufgefangen oder durch Mitarbeiter kompensiert.“



Ebenso elementar wie das Thema Energie sei der Fachkräftemangel und die Mitarbeitergewinnung. „60 Prozent der Unternehmen in Schwaben sehen dieses Problem als massivstes Risiko für ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung“, betonte Dobler. Es gehe also um die Kernfragen, wie man dem Mangel an Fachkräften entgegentreten und junge Menschen wieder hinter dem Ofen hervor bekommen könne, sodass diese eine Ausbildung machen. Halb scherzhaft ergänzte er: „Anstatt allen möglichen akademischen Blödsinn zu studieren.“



Damit übergab er an den Gastgeber – Reinhard Musch, Geschäftsführer von Deckel Maho. Einer der Wege, wie man dort dem Fachkräftemangel begegnen will, sei das geplante Ausbildungszentrum, das nach seiner voraussichtlichen Eröffnung im September 2025 rund 150 Azubis betreuen soll. Musch sprach auch die Themen Automation und Digitalisierung an – zwei Begriffe, die für ihn eng zusammengehören. Fachkräfte würden dadurch nicht weniger benötigt, dafür gezielt an den richtigen Stellen. Nicht ohne einen gewissen Stolz erklärte der Geschäftsführer, dass man trotz Coronakrise die Bestandsmannschaft halten konnte. Heute sei die Auftragslage besser denn je.



Damit reichte Reinhard Musch den Staffelstab an Ute Bühler weiter, Leiterin des „Management Centrum Schloss Lautrach“. Zu den Schwerpunkten des Seminar- und Beratungsunternehmens zählen Führung, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Unter dem Titel „Good Work statt New Work – Neue Perspektiven für die Mitarbeitergewinnung“ referierte Bühler über das tradierte und das neue Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Die momentane Zeitenwende im Arbeitsmarkt sei eine Chance, um nicht nur den Blick nach außen auf den Kunden zu richten, sondern auch um die Platzierung nach innen bewusst wahrzunehmen. Hier könnten Beratungsfirmen zwar eine sinnvolle Ergänzung sein, doch „die Kultur kommt immer von Ihnen und von innen“, so Bühler: „Wir sollten uns auf das besinnen, was wir gut können.“ Und so, wie es den richtigen Zeitpunkt gebe, um beispielsweise aggressiv an den Markt zu gehen, gebe es auch die „richtige“ Zeit, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. „Mitarbeiter wollen nicht mehr als Nummer wahrgenommen werden.“



Perspektiven zeigen

Vor allem im Nachwuchsbereich sprach sie sich für eine Ausbildung aus, in der die individuellen Fähigkeiten der Neulinge wahrgenommen werden. „Aber nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Menschen, die vielleicht schon 50 sind und sich neu bewerben.“ Bei einer Ausbildung nach Schema F bestehe immer die Gefahr, dass das Talent eines Mitarbeiters für Jahre brach liege. Mit entsprechenden Zukunftsperspektiven könne man hingegen neue Mitarbeiter gewinnen und bestehende halten.



„Gleichzeitig müssen die Führungskräfte up to date sein“, so Bühler. Studien hätten gezeigt, warum Bewerber nach dem Vorstellungsgespräch unterschrieben hätten: Wenn das Gespräch gut war und man sich dort aufgehoben gefühlt hat; wenn der Chef nicht nur sympathisch ist, sondern auch Werte pflegt und wisse, wie man führt.



Mehr Teamgefühl

Oftmals komme es aber erst gar nicht zum Bewerbungsgespräch. Als für das „Management Centrum Schloss Lautrach“ ein qualifizierter Mitarbeiter gesucht wurde, schaltete man eine Stellenanzeige bei Stepstone. „Das Geld hätten wir uns sparen können“, so Bühler. Daraufhin habe man sich mit dem gesamten Mitarbeiterstab zusammen gesetzt, um sich abzusprechen, über welche Netzwerke (Newsletter, Facebook) man die Suche veröffentlichen soll. Tatsächlich habe die gemeinsame Aktion schnell zum Erfolg geführt.



Als besonders wichtig betrachtet sie den regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern, sei es, um neue Team-Mitglieder einzubinden oder um von einer Abwanderung nicht überrascht zu werden.



Anschließend führte Antonia Widmer, Leiterin des Gründerzentrums Allgäu Digital, die Podiumsdiskussion mit Peter Leo Dobler, Reinhard Musch, Ute Bühler und Markus Brehm, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu. Auf die Frage, wie sich der Umgang mit den Azubis verändert habe, erklärte Dobler als Chef des gleichnamigen Bauunternehmens, dass diese zu hundert Prozent in den Arbeitsalltag eingebunden werden. Außerdem seien teambildende Maßnahmen hinzugekommen und die Büromitarbeiter würden viel über den Beruf ihrer Kollegen „draußen“ lernen.



Musch betonte, dass es wichtig sei, die Persönlichkeiten der Neuzugänge herauszufinden: „Wenn man beispielsweise im Kletterwald ist, zeigen sich die Stärken und Schwächen.“ Ihm sei es zudem wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch außerhalb der Firma gerne treffen. Und man sollte offen für alle Fertigkeiten sein, die jemand privat mitbringt.



Brehm erklärte: „Es geht darum, die jungen Leute ernst zu nehmen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, versuchen sie zu verstehen und mitzunehmen.“ Es sei auch wichtig, Mitarbeitern Verantwortung zu übertragen; nur so könnten sie aus Fehlern lernen und auf ein erfolgreiches Projekt stolz sein. Sprüche wie „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ seien dagegen lange vorbei.



Abschließend appellierte Brehm an die Politik: Dort sollten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die einen Fachkräftezugang aus dem Ausland erleichtern statt ihn zu verhindern. Vor allem müsse auch die Digitalisierung im Beamtenwesen endlich voranschreiten.

Elmar Schalk